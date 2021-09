Preguntas pendientes

Ha acabado agosto. Hemos descansado, hemos disfrutado del mar o de la montaña, hemos reído con los amigos, hemos desconectado a pesar de las diversas olas del Covid-19, nos hemos bañado y nos hemos bronceado. Pero las vacaciones han terminado y como los malos estudiantes, en septiembre, debemos recuperar algunas asignaturas pendientes, hemos de contestar algunas preguntas que, como sociedad, hemos dejado de responder. Después del descanso viene el trabajo que no debemos dejar en manos de otros. Nos estamos jugando mucho.

Nos fuimos de vacaciones sin saber muy bien qué hacer con las eléctricas que suben hasta el infinito y más allá el precio de la luz, en el país que más horas de sol tiene en Europa. Seguimos sin dar respuesta al machismo y la homofobia que mata y asesina. Tampoco está muy claro cómo combatir el fascismo de la ultraderecha que emponzoña todo lo que toca.

Y el salario mínimo qué pasa con él, y con los ERTES decretados en la pandemia. Tampoco está claro si vamos a derogar la reforma laboral, ni qué va a pasar con las pensiones. Para cuándo un trabajo digno con sueldos dignos. No está muy claro tampoco lo de las fosas comunes del franquismo, ni lo de los menores no acompañados. Es necesario potenciar la sanidad y la educación pública y parece que se hace lo contrario. Sigue habiendo desahucios y sigue sin haber una ley que potencie la función pública de la vivienda.

España debe ser un país de acogida. Se hace urgente una concienciación para recibir a los migrantes que vienen a ganarse la vida. Qué pasa con los refugiados, por qué no se cumplen las leyes de asilo, cómo presionar a Europa. Afganistán, Siria, etc esperan respuestas y con urgencia. Son cuestiones pendientes, éstas y algunas más que debemos respondernos como país y que no podemos dejar en manos de otros si queremos que el bien común triunfe por encima de los intereses particulares y de los beneficios económicos. De nosotros depende construir una sociedad decente.