Uno podría preguntarse en su ingenuidad cuál es el valor de una persona, es decir, qué precio tiene un ser humano. Es evidente que la respuesta tiene muchas aristas. Porque, si hablamos en términos éticos, no pudo determinarse la tal cosa: es una aberración. Para ello solo hay que acudir a las fuentes del Derecho o a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, así que no entretendré al lector con más datos. Pero, de lo que precede no sacaremos jamás una conclusión clara a la pregunta, porque, inmediatamente después, surgen una ringlera de nuevas requisitorias.

A la luz de los acontecimientos que ocurren en la guerra de Ucrania -y en cualquiera de los más de 60 conflictos bélicos existentes en estos momentos en el mundo-, ¿podríamos decir que hay igualdad y equidad en el valor de unas personas u otras? Veamos. ¿El precio de la vida de Putin -supongamos que dicho dictador es una persona y no un monstruo como Hitler o Stalin- es el mismo que el de un soldado ruso o ucraniano de los que han muerto en la guerra? ¿Es el mismo que el de los civiles que ya han fenecido por la voluntad imperialista del inquilino del Kremlin? Es evidente que no. Y, sin embargo, aquí estamos, asombrados y noqueados por una realidad que cada día nos horroriza más. Resulta que, en la balanza de si parar la guerra o no, o de si intervenir en la misma o no -mientras el déspota de Putin sigue avanzando en su ataque imperialista y criminal-, los líderes occidentales solo piensan en el gas y el petróleo que procede de Rusia. Es lo que tenemos, para desgracia de la humanidad.

La siguiente pregunta es: ¿nadie, ningún estadista, ningún analista, ningún político avezado pudo pensar que esa dependencia europea de Rusia podría desembocar en la tragedia que estamos viendo? Pues, si lo hizo, no le hicieron caso alguno, es obvio.

La cruda realidad es que la economía se vuelve a poner una vez más por sobre el valor de las personas. Es decir, vemos cómo un país libre es anexionado por un gigante y su ciudadanía esparcida o muerta, sus infraestructuras destruidas, y el resto del mundo no se mueve por temor a las represalias del monstruo; básicamente, porque lo que mana de unos gaseoductos le es necesario.

Otra cuestión que da grima es que, en base al párrafo anterior, la guerra que Putin ha iniciado la está pagando íntegra la ciudadanía europea, o sea, usted y yo y todos los demás. De alguna forma somos corresponsables de la tragedia.