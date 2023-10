Creo que del baloncesto se ha tomado eso del ‘posterizing’ -‘posterizar’- en el sentido de convertir un momento en un póster. En la NBA esos pósters recogen jugadas estelares en las que, habitualmente, un jugador humilla a otro con un matazo en sus narices. Cuanto más espectacular sea la acción más icónica e inolvidable se vuelve. Aquí siempre hablábamos de esas jugadas diciendo “le ha hecho un cuadro”, o “un siete”, “un roto” o “le ha retratado”, pero lo de posterizado queda mucho más guay y está entre nosotros tanto como lo de “su prime” o “crush”. Es un horror, pero en esta Platea estamos a la última, oiga. Así que los ‘boomers’ se tienen que poner ‘on fire’ para saber qué ha sido últimamente un ‘hype’ y no se sientan ‘ghosteados’. Ahí lo llevan. Yass.

El caso, centrándonos, es que el Recre quedó posterizado en el Arcángel. La versión Decano 22/23 no vale para la 23/24, está claro. Es verdad que la posible agresión no señalada como tal y el penalti a Domínguez (hay rulando una foto muy significativa) fueron claves, no lo niego y cansa lo de los árbitros, pero si se repiten tendencias es que la caja de cambios no funciona y saltan las alarmas. El Recre tiene una primera marcha muy aceptable pero la segunda lleva dos meses dejando mucho que desear. Por el motivo que sea (son tan variados…) me salen hasta diez jugadores, y creo que a usted también le puede salir el mismo número, que han aportado entre poquito y nada. Ojalá empiecen a callarnos la boca a todos los que así pensamos desde ya porque aquí no hay ni truco ni trato y si lo hacen se les sacará bajo palio si es menester, pero hay que merecerlo: ponerse una venda en los ojos sería el peor de los remedios; para ellos, los primeros. Veremos en Tudela.

Dice Arias que confía en esos jugadores que aún no han gozado de mucha presencia. Óscar sabe bastante más de fútbol que yo; yo tengo infinitamente más miedo y reticencias que él. Quien también quedó posterizada fue la afición con muchos más de mil recreativistas que se dejaron sus gargantas en un escenario precioso como hace poco se las dejaban allí ante el Córdoba B y ante el C y el D si hubiera sido necesario, pero esa es otra historia. Ese póster sí que nos gusta: ése está colgado en nuestro cuarto desde siempre.