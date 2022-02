Poder y desolación

No hay mayor enemigo de la democracia que la acumulación de poderes. Lo venimos experimentando amargamente desde que Pedro Sánchez inició su gobierno. Las posibilidades de que Podemos llegara al poder, lo que consiguió a costa del insomnio - es un decir - del jefe del ejecutivo, ya había adelantado las ambiciones totalitarias del partido de Iglesias: la consecución de los principales resortes de su modelo: apoderarse de los principales puestos ministeriales, ocupar el mayor número de jueces y magistrados afines en el Consejo General del Poder Judicial y - la madre de todos los poderes - apropiarse de los medios informativos públicos. Ya se sabe que los regímenes totalitarios precisan fundamentalmente para ejercer su omnímodo poder de dominar la más aventajada potestad de información y propaganda.

Obviamente, teniendo el más rotundo ejemplo de tan ambiciosas pretensiones en casa merced a la insomne coalición, los socialistas se aplicaron rápidamente la lección y en todo este tiempo han ido ocupando esas parcelas de poder con la mayor impunidad, la indiferencia de muchos, la complacencia de otros y el interés de cuantos medran a favor de sus perversas pretensiones que pasan por derrocar el sistema, afrentar rotundamente la constitución, derrocar la monarquía, dividir España y hacer añicos la Transición, hoy denostada hasta la vergüenza. Todo ha desbocado en una democracia defectuosa o degradada como se denunciaba hace poco tiempo una revista económica internacional.

En su empoderamiento frenético, compulsivo y emergente no tardaron en apoderarse de la Abogacía del Estado, convirtieron a la ministra de justicia, Dolores Delgado, en Fiscal General - lo que suscitó la polémica correspondiente -, se apresuraron en tratar de modificar la composición de los distintos miembros del Consejo General del Poder Judicial, a lo que el PP no ha accedido en defensa de la separación de poderes, con las controversias de profundo calado que hemos podido contemplar en tan singular debate, además de otras imposiciones y aprobaciones por decreto, algunas solapadas convenientemente en las sesiones del Congreso donde se impusieron otros. Todo ello dentro de ese peculiar talante que, desgraciadamente muchos denominan corrección política, un paso a la cancelación de la libertad, el autoritarismo o la autocracia con todas las consecuencias y cordones sanitarios, expresión odiosamente antidemocrática.

Y en la acera de enfrente: la desolación más absoluta. El PP lava sus trapos sucios en plena calle. Algo que no haría un partido en su sano juicio. Una vez más consecuencia de su torpeza endogámica y patológica. Otros, con corrupciones mucho más espectaculares, no los lavan ni dentro ni fuera, a pesar de estar empercudidos. Y esta pugna inoportuna no perjudica solo a los populares, afrenta a nuestra achacosa democracia.