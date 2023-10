Por fin llegó el momento. En la primera mitad de octubre. Tras meses de intento, planificación, revisando mapas, líneas del viento, escudriñando el margen preciso. La inquietud pesaba demasiado en el ambiente. Esa sensación de promesa incumplida, de expectativa demasiado alta. Quizás esta aventura iba a ser simplemente un imposible, la quimera de un sueño, otro capricho de quien aspira a los laureles sin importarle el coste. Esa balanza entre el temor y el deseo. Pero algo era diferente. Las gentes mirando el cielo. Los astros esta vez sí eran propicios. La Osa Mayor se veía más cerca que nunca, como invitando a atravesar sus confines. El mar lo decía con su olor y su calma. El lugar de partida a tan solo unos minutos de mi casa, sólo tengo que cruzar un puente en dirección al este por la costa para el origen de esta locura. Sucedió de noche. El júbilo de la meta conseguida. En plena madrugada, cuando el sol sólo aparece en su reflejo selenita. Una gesta. Plus ultra. Desde aquí nuestra mirada al infinito. Las crónicas de ese día muestran que cambiamos la perspectiva del grosor del mundo. La esfera se hizo grande, kilométrica. Rodrigo de Triana gritando: “¡Espacio!”. Un satélite que llega a las indias cósmicas. Y surgió el júbilo de quienes se embarcaron en esta misión insólita, fundiéndose con los que aguardaban en sus casas o en las calles, con sus pies aquí pero con la emoción allí. Alguna vez olvidaremos cómo fue todo antes de ese instante, reducido a una anotación al margen en los libros. Pero qué momento.

Yo no fui en esa nave, pero soy parte de ella. Un grumete de tierra firme. No sé cómo explicarlo. Los fracasos no existen si se llega al objetivo marcado. El tiempo, una cuestión de perspectiva. Y hay una sensación de pertenencia; un fue aquí y es, también, mío. Dudo mucho que en otras ciudades, en otros municipios, este hecho les haya robado el sueño en compañía de amistades y familia. Dudo que formara parte de sus conversaciones, de sus mensajes de WhatsApp, que reenviasen con premura la noticia. Éramos parte de esa misión. Alcanzar lo que nunca se había alcanzado. Llegar al espacio que nunca habíamos ocupado. Nada más y nada menos. Quizás seamos una tierra propicia para la épica y no deberíamos esperar a comprobarlo cada quinientos y pico años. Apogeo. Misión finalizada. De nuevo, inquilinos de la historia.