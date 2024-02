Plazos sin fin

La prórroga de plazos de ejecución de obras de rehabilitación de edificios emblemáticos de Huelva así como de obras de nueva construcción es una constante en la capital onubense. No hay plazos que se cumplan, los motivos esgrimidos son diversos, ya sea por incumplimientos de la empresa adjudicataria, por hallazgos de restos arqueológicos o por efectos climatológicos adversos, lo cierto es que no hay actuación urbanística en la urbe que no sufra algún tipo de paralización durante su desarrollo.

Las obras se eternizan en el tiempo, con demoras de años y no se trata de casos aislados, es una situación que se repite constantemente. Actualmente hay en la capital onubense seis actuaciones en marcha, cuyo plazo de ejecución se ha tenido que prorrogar, edificios, algunos de ellos que llevan décadas sin ningún uso, que una vez iniciada su rehabilitación, ésta se ha paralizado, como es el caso de los antiguos edificios de Hacienda y del Banco de España, en el centro de la capital onubense, o ha variado en varias ocasiones la fecha de conclusión de la misma, como ocurre con el viejo cuartel del Paseo Santa Fe.

También en el centro de la ciudad se encuentra la sede de la Subdelegación del Gobierno, cuya rehabilitación comenzó en el verano de 2017 y aún sigue sin terminarse y al parecer no hay interés por parte de la administración promotora porque se concluya. En el barrio de Huerta Mena, está otra de las obras inacabadas, el Mercado de San Sebastián, cuya finalización se ha sacado a licitación y hace ya cuatro semanas que estudian en el Ayuntamiento las propuestas de las empresas que se han presentado para la adjudicación, y eso que la licitación era por vía de urgencia, esperemos que con la elegida, tiempo se están tomando, pueda terminarse ya de una vez la remodelación del inmueble, los detallistas desplazados a la ubicación provisional de la Plaza Paco Toronjo están aguardando por ello.

Todo parecía indicar que en el primer semestre de este año estaría construido el nuevo edificio del Archivo Provincial, en un solar anexo a la Plaza Toronjo, cerca del mercado provisional albergado en una carpa, y resulta que la obra, que ha sufrido varias paralizaciones, registra una nueva demora, habrá que esperar al primer trimestre de 2025 para poder disfrutar de sus servicios.

No todo inicio tiene un final, por lo menos programado, en Huelva, cuando se trata de recuperar patrimonio arquitectónico o de obra de nueva construcción.