Pies de plomo

Hace años que dejé de militar en un partido político, concretamente, en el PSOE. Es evidente que las causas de tal decisión son subjetivas. Que las percepciones que hicieron necesaria la toma de esa decisión, después de muchos años, son exclusivamente mías y nadie tiene porqué compartirlas. Hasta ahí podríamos llegar en un Estado de derecho como el nuestro. Pero, eso no quita para que en una democracia como la que vivimos, uno pueda expresar lo que estime conveniente haciéndose responsable de sus palabras. Y eso hago, claro. Lo de siempre.

Nos encontramos –políticamente hablando– en una encrucijada no fácil de sortear en estos momentos y además con prisas, por el resultado que el pueblo soberano decidió colocar en las urnas en las pasadas elecciones. Y las matemáticas parlamentarias son las que son, y muy difíciles de esquivar en algunos casos. Es decir, los partidos políticos de la derecha y de la ultraderecha, más dos extraviados/interesados que andan por ahí, no suman lo necesario para investir a Núñez Feijóo. Es lo que hay, mire usted.

En cuanto al bloque de izquierda –porque de dos bloques es de lo que hablamos–, podría hacerlo siempre que los dos partidos que lideran el cotarro en esa franja –PSOE y Sumar– se avengan a tragar sapos sin hacer un gesto, o sea, a asumir como propios una serie de postulados que bajo mi humilde entender, no son admisibles así a bote pronto. Es cierto, que la Constitución es interpretable, sí; que es modificable, también –de hecho, en su articulado recoge la forma de hacerlo–; que se podría, con la mayoría necesaria prevista por la Carta Magna, incluso redactar una nueva Constitución que debiera ser aprobada por el pueblo. Todo eso puede hacerse, pero, al amparo de la legislación positiva, que es lo mismo que decir la legislación vigente hoy, ahora.

Y lo que se anda buscando, que es el encaje constitucional de la afrenta –podríamos llamarle golpe de Estado y no estaríamos mintiendo– que unos desalmados dieron hace unos años en Cataluña, porque vino a salirle de las gónadas a unos pocos, que andan ajusticiados y otros huidos de la misma, es un asunto de mucho calado, aunque algunos quieran introducírnoslo con toda la vaselina existente en el mercado. Y esto no quiere decir que me alinee con lo expresado por González, Guerra o Jáuregui, entre otros. Sino que, sólo aviso al PSOE de que ha de andar con pies de plomo, si no quiere acercarse al abismo.