A ti que estás sentado en tu sillón, atento o distraído, te reclamo para contarte algo basado en hechos reales. El sábado a la hora de comer llamaron al telefonillo, era el repartidor de la empresa que trae productos de la A a la Z, con dos paquetes. Tenía el hombre la cara descompuesta, en su furgoneta aún quedaban muchos bultos por repartir. Le acompañaba su mujer para poder dejar el coche en segunda fila, sin que al hecho de llegar tarde a la cena del veinticuatro se le sumara una multa por dejar mal aparcado el vehículo. Me atreví a desearle feliz Nochebuena, en un gesto cortés aunque puede que no le sentara bien. Se fue a toda prisa, dirección al Huerto Paco al siguiente domicilio de reparto.

Esa misma tarde fuimos mi mujer y yo a tomarnos un café a La Placeta, y la dependienta nos apremió porque a las seis cerraban. Allí siguió entrando gente a la que recibían con el mismo mensaje. Salimos de la pastelería cinco minutos antes de la hora convenida, pero a las dos dependientas tras el mostrador se les juntó una hilera de gente que iba a por los dulces para esa noche. Así, entre la cola de personas, el tener que cuadrar la caja, recoger, limpiar, cerrar y llegar a sus respectivas casas, no sé a qué hora llegarían.

Y en los preludios de la noche del sábado, al ir a casa de mi padre para la cena acortamos camino, como usualmente hacemos, por unos grandes almacenes, esos que en según qué épocas del año piensan en ti. Por la megafonía escuchamos nítidamente el mensaje de señores clientes en breves minutos cerraremos nuestras puertas. Pues justo cuando salíamos un señor despotricaba en la salida que da para la calle Poeta Jesús Arcensio ante el responsable de seguridad que le solicitaba que no entrase, que ya iban a cerrar, y el otro le exhortaba de malos modos que iba a ser sólo un momento.

Ya el domingo a mediodía salimos a dar un paseo con nuestros hijos, con alguno de los regalos que Papá Noel había traído, y nos sentamos en un bar al lado de un parque infantil. Entré a pedir las bebidas y me despedí con un feliz Navidad, a lo que la camarera me respondió ataviando una sonrisa mezclada con una pizca de extrañeza: “Es verdad, ni sé el día en que vivo, como abrimos todos los días... pero feliz Navidad”. Eso me respondió, con un pero, un educado adversativo, con un palazo de realidad. Cuántas realidades, cuántas historias sin cobijo. Sin necesidad de multiversos ni cuerdas, vivimos en un mundo que es sólo teoría. Quizás nos despisten tantas luces y adornos.