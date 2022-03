Pesadilla entre ladrillos

Hace unas semanas se apuntaba con determinación desde Educación que el colegio público que se construye en el Ensanche Sur, el primero en el centro de la ciudad, se inauguraría con el nuevo curso, el próximo septiembre. Esta semana, la realidad ha quedado al descubierto con la apertura del proceso de escolarización: entre la oferta de Huelva no figura el nuevo centro. Directamente, no se contempla que pueda acoger clases el próximo curso 2022/23, y fuentes de la Delegación territorial de la Junta reconocían a este periódico que la obra no acabará antes de diciembre. Una infraestructura más que se enquista.