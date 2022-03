Hace un par de días, en la puerta del colegio escuché a unas madres hablando de yodo para combatir los efectos de una guerra nuclear. Alguna se había adelantado a hacer acopio de fármacos con yoduro potásico -por si acaso la cosa de la guerra del ruso se desmadraba-. En ese momento me di cuenta de cómo en el punto de Europa más alejado de Ucrania había calado el miedo, y el asustado ahora era yo. Ahora, por favor, permítanme opinar, aunque sea como alternativa al pavor.

La agresión militar de Rusia sobre Ucrania tiene muchos perdedores, como ocurre en todas las guerras. Primero la población de Ucrania, por supuesto; después la población Rusa, que sufrirá las consecuencias de los desmanes del déspota; y también Europa, que tendrá que volver a hipotecarse para mantener su nivel de vida. Y además sufrirá el resto del planeta: el medio ambiente volverá a verse condicionado; el militarismo volverá a verse como solución; la tristeza y el miedo generalizado provocarán más xenofobia; los pobres del mundo, se harán más pobres; etc. Y por otro lado parece claro que ya tiene un ganador, los Estados Unidos. Biden no ha dudado ni un instante en ponernos una enorme alfombra de seda para que podamos comprarle armas, gas y cereales, aunque sea a un precio más caro. El gobernante norteamericano cuenta con la excusa perfecta para volver a "salvar la vida" del viejo continente, y es la irracional intervención militar de Putin, y de paso podrá incrementar exponencialmente su mercado particular. Sin querer jugar a ser analista internacional, nada más lejos de mi interés, parece evidente que el escenario que hay detrás de todos los últimos movimientos geoestratégicos y militares es la rivalidad imperialista entre China y EEUU. En este atropellado conflicto pospandémico aún no tenemos capacidad para despejar todo el grano de la paja, pero pronto veremos ese trasfondo, y seguramente el mismísimo Putin aparecerá como una pieza más del tablero global, lo cual he de decir que aún me preocupa más, porque más endiablado que atacar a un país vecino ¿qué puede haber?

No tengo autoridad para abordar a mi vecina y cuestionar su decisión de comprar yodo. Ni siquiera puedo pensar claramente sobre cómo España o la Unión Europa pueden hacer más Europa, más autónoma y con capacidad para ser garante de paz y de estabilidad. Solo sé, que ahora más que nunca es tiempo de pensar, de proponer vías para la paz, de ayuda, de opinar, aunque nos equivoquemos.