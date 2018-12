Perder la Junta en 5 párrafos

No acostumbra ir al médico; jamás se cogió una baja laboral, a pesar de que a lo largo de su vida, el lumbago que le dejó su padre de herencia se cruzó en su camino y el arrastre de la pierna derecha (nada que ver con sus tendencias políticas, al menos eso pensó), le llevó a que los galenos que le atendieron a que casi le rogaran que se quedara en casa. No les hizo caso.

Hace varias semanas cayó enfermo. Tampoco en esta oportunidad faltó al trabajo; sencillamente, era lo que pensaba que estaba bien hecho. En esta oportunidad, molestó a Salud Responde porque no aguantaba más. La primera doctora no quiso ni tocarle; debía ser muy contagiosa y le derivaron a urgencias para que lo viera un especialista. Cuando llegó al centro quien debía pasarle a la consulta soltó un grito y le dijo que esperara y acto seguido corrió a lavarse las manos con alcohol, asustada ante la posibilidad de padecer algo parecido. Después de una semana y al ver que la cosa no remitía, volvió al médico. Estaba peor: "Mira, te voy a volver a mandar a urgencias y que me digan algo, pero no puedes estar así".

El cambio del tratamiento le sentó mejor y la cosa remitió hasta hacer parecerle casi normal. Al menos dejó de asustarse al ver su cara en el espejo a primera hora de la mañana. Desde hace un mes, la enfermedad y sus secuelas volvieron para recordarle la lucha que había mantenido y que no estaba dispuesta a darse por vencida. Volvió al médico para que le viera un especialista. En esta ocasión, tampoco era tan grave, así que con un papel reciclado, fue a pedir una cita, plenamente consciente de que la cosa iría para largo. Cuando llegó al departamento adecuado, una consulta al ordenador le despertó del todo y volvió a toparse con todos los vicios del sistema. "Está colapsado, así que nos pondremos en contacto con usted por correo para darle la cita".

Regresó a su casa. De ese día han pasado más de dos semanas y todavía el atasco en el método de citaciones, debe estar en todo su apogeo. ¿Cómo creen que este hombre se siente cada vez que escucha que la sanidad andaluza es la joya de la corona? ¿De verdad le han dado algún argumento para votarles? ¿En serio piensan todavía que perdieron por culpa de la abstención o que el auge de Vox les perjudicó a ustedes más que al resto o es que todos les tenemos mucha envidia cochina por lo guapos que son?

Por cierto, no crean que me he inventado todo esto. El paciente del relato es un servidor de ustedes.