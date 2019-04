Pensamientos y dibujos

Ante la inminente jornada electoral del domingo, como en otras ocasiones, muchos esperarían una columna dedicada a tan trascendental acontecimiento de la vida del país. Me ha saturado tanto la larga campaña, han sido tantas las incoherencias, las exageraciones, las falsas promesas, las manipulaciones y tergiversaciones, cuando no rotundas mentiras de algunos políticos, que me produce una enorme pereza ocuparme de ello. He preferido remansar mi ánimo en la contemplación y lectura de un libro que acaba de publicar José Bacedoni Bravo: Pensamientos, dibujos clásicos y modernos. Todo un acogedor remanso de circunspección, de reflexión y admiración ante la obra creativa y plástica que nos ha maravillado siempre por la calidad, perfección y minuciosidad de sus dibujos a pluma, sus plumillas, publicadas desde hace tantos años en la prensa local y en tantas publicaciones propias y de otros autores.

Estamos ante un libro sencillo en forma de bloc que permite un mayor lucimiento a la variada muestra plástica del autor en su diversidad y en su dinamismo, producto de la personalidad artística de José Bacedoni, Pepe Bacedoni para quienes nos vemos privilegiados por la cercanía de su arte, de su amistad y de la admiración a que se ha hecho acreedor. Su retrato lo describe perfectamente el escritor y poeta Rafael Delgado en su prólogo: "Detrás de sus gafas dicen que se esconde un tímido, un humanista, un filósofo, un poeta, un hombre sencillo con ojos escrutadores que sueña con estrellas del alba y no más hambre sino paz en el mundo; esas otras cosas platónicas quizás cercanas que piensan tan sólo los soñadores irredentos".

Siempre sostuvimos cuando escribimos sobre su obra artística, lo hemos hecho en varias ocasiones, que Pepe Bacedoni ha contribuido a expresar en su fructífera obra la notable perspectiva urbana, paisajística, evocadora y recordada, cuando se trata de estampas de otro tiempo, que a todos nos han cautivado por la exactitud de su referencia artística, por la precisión de su trazo, por la perfección de sus rasgos indelebles. Ahora esta publicación en buena parte es una grata novedad donde de forma poética en lo que él denomina "texto libre", desgrana un auténtico poemario de intensa y sincera humanidad. De pensamientos de la más profunda meditación, de la más íntima reflexión, entre los que nos recuerda memorables citas y oportunos criterios. Y un aserto estético propio de un artista íntegro: "Si no me sumerjo en la belleza, me hundo en la desesperación".

Se completa el texto con esos dibujos singulares que identifican a José Bacedoni y otros inéditos en su peculiar iconografía. Y en tan distinguido trabajo se revela entrañablemente el fervoroso amor que siente por su tierra. Un copioso desgranar en suma que brota de la sencilla y noble sinceridad que expresa nítida y rotundamente en las finísimas líneas de sus espléndidas ilustraciones y en sus nobles conceptos.