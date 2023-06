Verdaderamente, debo reconocer que hay momentos en los que cuesta trabajo, escribir, con tranquilidad sobre algunos hechos porque a la serenidad se opone el enfado producido por la irresponsabilidad, la ausencia de talante y también de talento al ‘’no adolecer’’—maravillosa demostración de incompetencia dialéctica por parte de ‘’fashionaria’’ Díaz— de sentido democrático y por encima de todo el uso continuado de la demagogia, la manipulación y la mentira. Mire usted, señor ingeniero de montes reconvertido en fontanero monclovita, ahora recolocado en la Delegación del Gobierno en Madrid, tras sus declaraciones del otro día, debo decirle que en su argumentario al límite de una situación patológica, obsesivo-compulsiva, de afanes en el blanqueo de los componentes de Bildu, no era necesario ofender a millones de españoles que con su voto democráticamente ejercido los and Man, dado a ustedes a la oposición en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas de este país que—por mucho que le moleste—se llama a España.

Tampoco, cuando pretende disculparse por su lenguaje guerracivilista y exaltador de opresores independentistas, insiste en su paranoia acusándolo de desleales a quienes tomaron la misma decisión que sus ejemplares socios de Bildu en los inconstitucionales estados de alarma, la abstención, con lo cual usted falta torticeramente a la verdad y, en consecuencia, las vidas salvadas no son de exclusividad gubernamental, sino de los profesionales esenciales que se jugaron la vida—muchos la perdieron—al tiempo que ustedes daban información interesada plena de ventajismo político y especulaban con indicaciones de unos supuestos expertos.

No, señor ingeniero de montes, así con discursos de los años 30 no avanzaremos en convivencia democrática, la CEDA no podía ni debía gobernar, ese era un derecho exclusivo del Frente Popular, el voto libre de los ciudadanos no les vale tampoco en el siglo XXI—y se autocalifican ustedes como “progresistas’’, vaya sarcasmo—como también lo es el hablar de Bildu como salvadores de vidas, siendo herederos de quienes son Y colocando a sus propios condenados en las listas electorales, sin olvidarse de las frecuentes celebraciones de los ‘’ongi etorri’’. Ellos no han buscado en sus acuerdos con el ‘’sanchismo’’ el beneficio de España y los españoles, sino el sostenimiento de un gobierno con el que consiguen los beneficios necesarios para alcanzar su objetivo final, el cual es la ruptura de la unidad nacional. Puede estar seguro que intervenciones como la suya además de demostrar torpeza, rotunda, genera crecimiento de afinidad hacia los sectores conservadores, mientras usted mismo se descalifica.

Es evidente que no se ha enterado todavía de lo que sucedió el 28M. y puede suceder el 23J. Ese día no es una confrontación derecha-izquierda, sino constitucionalistas frente a los anticonstitucionalistas , y por mucho que le moleste a usted los primeros son respetuosos con el sistema; usted los llama ‘’patrioteros de pulsera’’, lo que es lógico en su caso y el de sus comilitantes, pues, como sabe, ‘’la cabra siempre tira al monte’’ nunca mejor dicho.