Pintaba a semana perfecta para ensalzar, otra vez, a esos dos puñales que el Decano tiene por carrileros. Rahim se supera cada día pero es que lo de Sergio -creo que ofrece bastante más que Antoñito- empieza a coger un tono más que relevante. Los Josiel, Del Pozo, Domínguez y Alcalde quien, sin deslumbrar los 90 minutos deja siempre cuatro destellos que amortizan medio abono y a quien se le ve más feliz que a los de la fábrica de Balay (algo esencial para lo que puede venir), hacen que empecemos todos a mostrar total confianza en una sala de máquinas que recuerda a aquellas que nos sabíamos de memoria: Jesús, Monteagudo, Rafa Navarro, Jose / Jesús Vázquez, Viqueira, Cazorla, Juanma… Estos dan ya una seguridad que, tropiezos lógicos por medio, inspiran tranquilidad, fundamental en estos tiempos.

Luego está lo del Pali, un misterio por resolver; quizás alguien sepa que nos tiene guardado un tanto épico que ratifique que haya merecido la pena toda espera; y lo de Caye, mejorando prestaciones y eficacia a falta de más competencia; y esos extremos que vienen a apretarle los tornillos a De la Rosa, algo de lo que se va a beneficiar el equipo y el propio habilidoso onubense. Al portero y los centrales, ahora rotativos salvo Serrano, los obviamos, pero recordándoles que encaran, justo ahora, dos miuras de cuidado.

Estas horas también hubieran sido ideales para preguntar cuándo va recoger su premio, o hacer un saque de honor o algo parecido, Rafa Nadal (guiño-guiño-codazo-codazo), o si hacen ya reconocimientos ‘tatuajísticos’ (permítanme el palabro) a la mascota, o si volverá la gran bandera de Lolino que tanto nos gustaba ver al inicio –por cierto: ¿cuándo van a poner en circulación las banderas ‘de siempre’ para todos?-, o por qué no se invita a cantar a coro cada día nuestro precioso himno con lo bonito que queda cuando se hace… Pero claro, está de fondo aquello, sí, lo del inverso rey Midas. Si lo del BIC no ha cuajado como se esperaba quizás, y siguiendo esa preciosa iniciativa sobre La Rábida y los lugares colombinos, podríamos intentar que nos declararan Patrimonio de la Humanidad; cuanto menos, Patrimonio de la Supervivencia, porque a eso, y ahí están las pruebas, no nos gana nadie.