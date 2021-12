Si uno medita sobre lo que sucede en el orbe con la pandemia, no le queda más remedio que cuestionarse algunas cosas respecto a nuestro comportamiento como sociedades, que, vienen a ser, no lo olvidemos -al menos en los países democráticos-, una suma de nuestras subjetividades expresadas en las urnas, y que trae como consecuencia la elección de gobiernos que toman las decisiones por nosotros; lo que quiere decir, en síntesis, que hemos delegado la función de legislar y la de gobernar en nuestro nombre, en unos constructos incluidos en las constituciones que nos rigen, y también en lo contenido en los tratados internacionales que salvaguardan principios básicos, entre los que se incluyen la igualdad de los seres humanos, independientemente del lugar de nacimiento, del color de la piel, del género, de la edad, de la religión que se profese o de la lengua que se hable.

Pero, pese a identificarme como un ciudadano profundamente democrático, hay cuestiones que me chirrían en la conciencia, y son bastantes. Una de ellas, es llegar a comprender qué derecho ha de primar cuando se contraponen el derecho a la vida y el derecho al libre comercio.

Porque, decimos que la justicia ha de ser ciega, pero, no hasta el punto al que estamos llegando. Y me explicaré. En estos momentos, después de la aparición del virus y de todas las variantes que nos van a llevar en breve a acabar con el alfabeto que utilizamos para designarlas y diferenciarlas, ocurre, que, el nivel de vacunación de los países llamémosles científicamente desarrollados puede andar por el 70% de la población, mientras que, en los poco o nada industrializados, pueden estar en una media del 7%. Esto no puede cuestionarse. Y estando como estamos frente a una pandemia, si la población mundial no es vacunada en proporciones adecuadas para que el virus no siga expandiéndose, no acabaremos jamás con los millones de muertos, que, trimestre tras trimestre, se siguen sumando a los ya fenecidos.

El problema, pues, es simple: la propiedad intelectual y el derecho a la comercialización de un producto, cuando se ha registrado una patente. Las propias leyes democráticas impiden la liberalización o la intervención por los Estados, incluso por parte de organismos supranacionales, aunque lo que se busque sea salvar la vida a millones de personas que van a morir sin remedio. Y me van a perdonar, pero, el dinero no puede estar por encima de la Ética ni de la Vida.