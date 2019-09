Paso a paso

De la Plaza de las Monjas a la Avenida de Andalucía. Del barrio Reina Victoria a los múltiples rincones con un sabor a tradición que enamora. Huelva es eso y mucho más. La ciudad nos permite disfrutar de un atardecer en el Muelle del Tinto y adentrarnos en el Paseo de la Ría y, a su término, contemplar el Monumento a Colón. Nos invita a caminar por las laderas del Conquero y gozar con un paisaje único que se descubre desde el Santuario de la Cinta, el nuevo mirador de la ciudad que se abre hacia su ría.

Huelva lucha desde hace años por ser un destino turístico, pero es necesario que se muestre al visitante, y también al onubense, como un enclave único, con sus singularidades, que no son pocas, que lo hacen único y lo embellecen aún más. Pero la imagen que muestre ha de ser moderna, cuidada y limpia.

El reto es importante y los pasos se van dando, aunque a veces parece que más lentamente de lo que quisiéramos. En verano, los despachos han trabajado a pesar de las vacaciones y eso debe ser así para no perder más tiempo del que se ha dejado atrás (esperemos que las cosas cambien y no haya aún más retrasos con una nueva cita electoral). Los onubenses merecemos una ciudad acicalada, con sus edificios adecentados y rehabilitados tras años de espera y olvido. Porque el patrimonio hay que cuidarlo para disfrutarlo y poder hacerlo nuestro y, a partir de ahí, mostrarlo a los demás. Y, ¿por qué no?, presumir de ello porque es nuestra carta de presentación, la primera imagen que se llevará quien viaje hasta este rincón para visitarnos.

En medio de las fiestas patronales se da el pistoletazo de salida a la rehabilitación integral de uno de los lugares más bellos de la capital: el Santuario de La Cinta. Gracias a una gran intervención que incluye la ladera que lo rodea, se recupera un enclave privilegiado, donde el aspecto peatonal tendrá gran protagonismo.

Es un primer paso. Quedan más para lograr esa Huelva moderna y pujante, que necesita crecer y desarrollarse.

El diálogo es esencial para ello, como lo ha sido entre el Ayuntamiento de la capital y la Hermandad de La Cinta para el impulso del nuevo mirador cuyas obras comenzarán en un mes.

Hay innumerables proyectos pendientes que se han amontonado en los cajones, y si se quiere dar salida a la antigua sede del Banco de España, el edificio de Hacienda, el archivo provincial, la antigua cárcel, el centro de salud de Isla Chica, la sede de Correos o el viejo mercado y la comisaría del Paseo Santa Fe habrá que priorizar el consenso y el entendimiento entre las diferentes administraciones implicadas. Por el bien de la ciudad, por el futuro de los onubenses.