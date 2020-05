Parón en el Banco de España

De nuevo se esfuman las obras de rehabilitación del antiguo Banco de España como espacio museístico. Las actuaciones que se venían llevando a cabo se paralizarán, tal y como adelantaba este periódico, sin que por el momento haya planes de reinicio en un horizonte cercano porque no está previsto que las obras vuelvan antes de comienzos del año que viene. A la empresa no le salen las cuentas y no le compensa tener parada la maquinaria, así que ha comunicado lo lógico, que se la lleva porque el estudio de detalle necesario para continuar no estará antes de cuatro meses... Sin comentarios.