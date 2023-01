Por las grietas del desgarro que producen los hechos que se desatan cuando el ser humano olvida el raciocinio, acercándose al animal que nos conforma y que anida agazapado en nuestros adentros, debieran aparecer, más tarde o más temprano, la luz de un horizonte nuevo. Es decir, una especie de halo de comprensión que nos hiciera enmendarnos de cara al devenir y que nos sirviera no ya de bálsamo, sino de incuestionable propósito para no caer en los mismos errores del pretérito. Pero, resulta, y está más que comprobado, que no es así. Que volvemos a errar de forma individual y como sociedades, una y otra vez, como si ese fuera nuestro fatídico destino. Como si formáramos parte de un vórtice ingobernable que nos indujera, sin posibilidad alguna de un cambio de dirección, a ser engullidos por la barbarie, por el odio, y por el cainismo más salvaje.

Ya he hablado alguna vez de que la guerra es un negocio, un fin en sí misma. También de que necesita unas estrategias diseñadas para la consecución de objetivos claros y precisos. Se trata, en síntesis, de adueñarse de lo ajeno, de lo que no es nuestro. Y para ello, hay una primera etapa de diseño por parte de una organización dedicada a tales menesteres; otra de planificación en la que se incluirán las variantes posibles en función de los acontecimientos; una acumulación de recursos humanos y materiales bélicos suficientes para acometer dicha empresa; unos líderes de grupo -entiéndase políticos en ejercicio- que explicarán a la opinión pública la necesidad de tomar tales medidas; la búsqueda de razones para iniciarla o la generación de las mismas; así como acelerar la producción y fabricación de utensilios de combate y de defensa suficientes por parte de las empresas armamentísticas de los Estados miembros en uno y otro bando de la contienda. Una vez conseguido lo anterior y desechada por inoperante la diplomacia, solo queda tocar el cornetín que destrozará vidas por cientos de miles o por millones, destruirá pueblos, y acabará con los sueños de poder vivir en paz y en libertad mientras que, unos pocos se enriquecen, y las sombras del odio a la otredad caen sobre el escenario de la contienda, en este caso de Europa de nuevo. Y lo del envío de tanques ahora, no crea que es nuevo, no; aquí está todo previsto como se dijo. Después vendrán aviones, y puede que la invasión de Finlandia, de Polonia o de Alemania. Así que, por favor, paren, paren todo esto.