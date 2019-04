Como la Pantoja

La televisión cabalga entre la información y el entretenimiento, pero en demasiadas ocasiones es lo segundo disfrazado de lo primero. Engaño. Nuestra democracia no va a ser de mayor calidad porque se celebren dos debates entre los candidatos, los conocemos y los hemos visto discutir en muchas ocasiones. Atresmedia le ha echado un pulso al presidente del Gobierno, al seguir anunciando el debate a pesar de su primera negativa a acudir el martes a Antena 3 y La Sexta. Y lo ha ganado. Y los trabajadores de RTVE, haciendo gala de una indepencia inédita en cualquier corporación, han hecho rectificar a Rosa María Mateo. Ahora bien, no veo, no entiendo por qué, Atresmedia aseguraba que el suyo iba a ser más periodístico que el de TVE, más bien parece que lo que diseñan Ana Pastor y Vicente Vallés es un debate de autor, veremos si no son ellos los que priman sobre los candidatos. Xabier Fortes, por ejemplo, condujo de modo extraordinario el debate de los seis subalternos en La 1, que fue muy jugoso debido a la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo y sus ondas gravitacionales. Lo altera todo, hasta Rufián parecía educado en Eton. Se lo digo, y sé de esto, el debate espectáculo no es más digno que lo que Mediaset preapara para el jueves: la Pantoja en Supervivientes. Frívolo, sí, pero sin engaños.