A Padura le duele Cuba

La verdad es que pensaba escribir sobre la panoplia de mediocres que nos acompaña en un ramillete de políticos como nunca ha conocido la historia de este país, pero he decidido que esta semana ni tan siquiera merecen la pena del esfuerzo. En mis constantes peregrinaciones por la Dorian, donde me esperan joyas semana sí y semana también, me avalancé sobre el último de Leonardo Padura. El Princesa de Asturias, aquel que saludó a la concurrencia con una pelota de béisbol en la mano, un tipo con el que me apetecería tomar cuatro cafés y sacudir varios ejemplares de roncitos, que me ha acompañado días y noches inolvidables con su -y nuestro- Mario Conde que espero me devuelva lo antes posible, me ha hecho otro regalazo con su Agua por todas partes, una historia que es la suya y desde ahora la nuestra también, la de un país, la de una sociedad, la de un tipo que merece mucho la pena y que repasa lo que es, cómo es y por qué es como es.

Padura dibuja un país que adora porque no le queda otra, al igual que nos pasa a muchos y que es plenamente consciente de que él es así, porque es de donde es. Sus antecedentes vascos indeterminados, me hacen sentirme más próximo a él todavía. Soy lo que soy, sólo hay que echar una ojeada a mi apellido, por ser de donde vengo. Es algo de lo que jamás puedo escapar, sencillamente porque ni quiero ni puedo.

Sus Industriales es mi Athletic, su literatura son mis libros, su casa es la misma en la que viví durante años, su familia es la mía, aquella que me trajo hasta aquí y de la que me siento orgulloso. Escritor de novela negra, tan denostada, tan menospreciada, Padura nos ha traído buena parte de lo mejor de nuestro idioma. Confieso que me costó entrar en su universo porque escribe más en cubano que en castellano, pero después me ha costado salir de él. Sus personajes, desde el expolicía habanero, hasta quien se encontró en una playa con Ramón Mercader en su épica El hombre que amaba a los perros, son con los que te esperas encontrarte en un país que ha sufrido como pocos los avatares de la historia. Leonardo es, al menos en mi opinión, el mejor escritor en lengua castellana vivo, aunque estoy convencido de que jamás lo pretendió. Un tipo que, como Unamuno con España, es capaz de expresar dolor y admiración por su país, por su lugar, por lo que es, sin ningún remordimiento al margen de su propia vida, de la de todos. Gracias Leonardo.