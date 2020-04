Cuando pase todo esto, tan inédito e impensable, relacionado con la pandemia y consigamos analizar la situación con la sensatez necesaria para llegar a juicios coherentes, será cuando entendamos mejor lo que ahora está pasando en realidad y cuando comprendamos extrañas respuestas sociales ante la propagación del virus. Hoy por hoy es imposible

¿Cómo entender que mientras la gente en la calle se muestra con ánimos para continuar, cada día, aplaudiendo a los que nos cuidan de una u otra forma, nuestros políticos no sean capaces de unirse entre ellos? ¿Cómo asumir el que les parezca lo más preocupante el alcanzar el más poder, o que ocupen su tiempo en decidir cómo atacar al otro?

A pesar de todo o por ello, Sánchez pide un pacto (del latín pactum, algo así como "acuerdo"), que procede de la familia etimológica de pax, pacis, o sea, paz (Y no vale reírse, aunque sea lo que más apetezca ahora). Aguilar decía la semana pasada, en este mismo periódico, que un pacto en España es necesario pero no posible. Confieso que lo puse en duda, porque si en los 70 se pactó ante una crisis económica, ¿Cómo no hacerlo ahora con esta crisis económica, social, industrial…? Aquellos Pactos de la Moncloa consiguieron sentar en una misma mesa a políticos tan diferentes y tan contrarios como Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, Tierno Galván, Roca, Adolfo Suárez… que, no solamente salvaron la economía, sino que fortalecieron a la democracia. Algo similar pasó después con el vigente Pacto de Toledo, que todavía salvaguardan las pensiones.

Llegado el s. XXI, la ordinariez y la grosería, habituales en las redes sociales, llegaron al Parlamento y parece que para quedarse. No se dialoga, se insulta. No se opina, se ataca. No se escucha, se embiste…Las sesiones se han convertido en un reality, que premia al autor de la barbaridad mayor (va ganando Olona, de Vox, por cierto). De ahí que, si de verdad es necesario un Pacto (que lo es), debería ser un "Pacto entre Caballeros", al estilo del que suscribió Sabina con los delincuentes que le robaron en la calle y que, "ya que estamos, te vienes de copas". Así lo hicieron y, como suele pasar, llegado el momento de exaltación de la amistad, los drogatas aquellos devolvieron a Joaquín Sabina todo lo que le habían robado y él, cumpliendo su parte del pacto, les compuso esa canción: "Pacto entre Caballeros".

Lo peor es que quedan pocos "caballeros" (referido también a la mujer) en ese hemiciclo, ¿Quién negocia, entonces?