Pactar con Vox

Cuando usted lea este artículo, se estará celebrando o se habrá celebrado, la sesión constitutiva del nuevo Parlamento regional de Castilla y León, fruto de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 13 de febrero. Como es sabido, el PP, que gobernaba en esta autonomía, no ha obtenido la mayoría absoluta y el interés de la cuestión radica en si Fernández Mañueco, su cabeza de lista, pactará con Vox en los mismos o parecidos términos en los que en la legislatura anterior pactó con Cs, opción hoy descartada por la escasísima aportación con que contribuye ese partido: un diputado. Vox reclama al PP los mismos puestos que los que obtuvo Cs en las elecciones y, por tanto, la presidencia de la Cortes y en el Gobierno, la vicepresidencia, amén de algunas consejerías. Esta cuestión, aquí en Andalucía, nos queda un poco lejos, pero no deja de tener trascendencia futura en el mapa nacional.

El presidente del Gobierno, en un comité federal, comparaba a Vox con la Rusia de Putin al decir que no podían combatir solos a la ultraderecha "que crece para llegar al poder", por lo que hay que evitar que en España llegue por primera vez a un gobierno autonómico. La cuestión no tiene fácil resolución. Las posturas están muy lejanas, ya que el PP solo ofreció en aquel encuentro, (ambas formaciones suman un total de 44, de los 81 que componen la cámara) y no se llegó a ningún acuerdo. Lo que ofreció el PP, fue "primero diálogo, segundo programa de legislatura y tercero discusión sobre puestos y sillones". El entorno de Feijóo, futuro presidente del PP, habla de que se pacte con un partido de centro derecha, al que la izquierda no odie, pero dando por supuesto que el único es Cs, su aportación de un diputado no sirve de nada.

Feijóo alega que el PSOE no puede decir al PP con quién hay que votar, máxime viendo con quién pactan ellos. La cuestión se pone difícil para el presidente Mañueco, ganador de las elecciones. Por ello, precisamente, no puede renunciar a su pretensión de gobernar. Por lo visto, el PSOE puede pactar su gobierno, cuando no tiene mayoría absoluta, con quien quiera. Y ya sabemos con quién han pactado, incluso acabamos de tener una muestra de su falta de acuerdo, ante la actuación de Rusia, en la que ha habido que recurrir a que la voz del Gobierno la tiene en exclusiva el presidente Sanchez evitando así un cese de ministros o la ruptura del pacto de gobierno. En el PP se pide al PSOE que cumpla íntegramente el Pacto de Estado contra la violencia de género y el refuerzo de la educación en igualdad. La solución, hoy.