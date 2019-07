P.S.: Reflexione y trabaje

Es innegable que España necesita tener un Gobierno, pero un Ejecutivo que sea estable, cohesionado, leal en sus relaciones internas y en su búsqueda del mayor bienestar posible para los ciudadanos en general y, por encima de todo, que no genere incertidumbres…

Dicho esto, resulta evidente que la investidura fallida de Pedro Sánchez, tiene aspectos no diría que positivos, per se, pero sí debería ser un motivo de profunda, seria y responsable reflexión por parte del candidato. Un candidato con grandes lagunas de memoria política, con altas dosis de incoherencia, con un excesivo narcisismo y con rotunda inconsistencia argumental que las hemerotecas se encargan de exponer a la luz pública por mucho que haga lecturas tan parciales como subjetivas e interesadas como las que él hace en una asimilación de su status con la nación y sus instituciones, en una especie de absolutismo democrático que confunde la indiscutible legitimidad que ostenta como candidato con la obligación de obtener los apoyos necesarios por parte de los demás de forma gratuita para no perjudicar al Estado, basándose en parámetros que, como hemos sugerido, configuran un relato de irresponsabilidades en el entorno y que él nunca se aplicó, a sí mismo. Es por ello, que parece no haber existido nunca aquél "No, es No" que él protagonizó en circunstancias similares, si no más delicadas que las actuales. ¿Qué eligió entonces, sus convicciones de servicio a España o las suyas estrictamente personales?

Todo esto, y mucho más no exime de sus obligaciones y compromisos a los demás partidos. La experiencia de estos últimos meses nos dice que el señor Sánchez, debe ponerse el "mono de trabajo", tomar la iniciativa y discernir qué socios pueden ser los mejores y más leales al Estado y al modelo democrático construido sobre la base constitucional del 78, suponiendo que sean valores compartidos por él y arraigados en su conciencia política.

Pablo Iglesias, creo que, en un histórico error propio, debe haberle hecho entender que tiene que aparcar -sin que haya sido su intención- aquello de: "Con Rivera, no" o las apelaciones continuas al progresismo que resulta todo un sarcasmo con socios, tal cuales son Bildu, ERC, PNV…

Haga autocrítica, deje el tacticismo y procure soluciones efectivas, sus colegas constitucionalistas, alguno de ellos, le tiene ofertados más de una decena de pactos de Estado, sin pedirle a cambio ningún Ministerio. Por fin, un dato definitivo de sus errores que espero le sirva de lección. La ira del señor Rufián es demostrativa de los verdaderos intereses de sus teóricos asociados. Usted, les conviene por su debilidad y debería saber que no es igual apoyar una moción de censura, contra alguien, que apoyar una investidura.