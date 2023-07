Enternece ver al Partido Popular tan felipista. Feijóo dice que votó a Felipe González en el 82 y que si llega al Gobierno piensa consultarle con insistencia. Moreno confesó en una campaña anterior que en sus años mozos asistió a un mitin suyo. Este club de fans del ex presidente socialista no es espontáneo, ni desinteresado; trata de captar a antiguos seguidores de Felipe. El silencio de González les ayuda, en contraposición a la defensa que ha hecho de Pedro Sánchez el otro ex primer ministro socialista, Rodríguez Zapatero.

Lo que son las cosas, en su día, el PP y sus aliados mediáticos, que no son pocos ni mancos, hicieron una ofensiva feroz contra González, sobre todo después de que repitiese gobierno contra pronóstico en el 93. [El PSOE sacó 159 diputados por 141 del PP. Javier Arenas y Ruiz Gallardón, descompuestos, llegaron a insinuar en la noche electoral que hubo fraude]. Aquel grupo de inquisidores puso a Felipe de corrupto y tirano, como eco a la frase de Aznar en el debate sobre el estado de la nación de 1994: “¡váyase, señor González!”. Entre ellos estaba el director de ABC, Luis María Ansón, que años más tarde explicó: “Había que terminar con Felipe González. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Era la única forma de sacarlo de ahí”.

Ahora, 27 años después de abandonar La Moncloa, González es utilizado por el PP en el asalto final contra otro presidente socialista calificado de tirano, dictador o amigo de ETA. Sánchez ya tiene en su debe no pocos traspiés, sin necesidad de subir el listón de la crítica a tal extremo. Dijo que no dormiría tranquilo si gobernaba con Podemos, que nunca pactaría con Bildu, que en Cataluña hubo rebelión y después ni sedición… Pero no hay gobernante que lo haga todo bien o todo mal. Aunque lo anterior parece pesar más que el récord de afiliados a la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones, el crecimiento económico, el incremento del salario mínimo o la red social contra la crisis.

El PP pide al PSOE que deje gobernar a la lista más votada. Es un sarcasmo. En abril de 2019 los socialistas sacaron 123 diputados y el PP con 66 no hizo un ofrecimiento similar. Este PP es felipista por el interés, pero también por la foto resultante. De cumplirse los pronósticos, desde la óptica regional va a acaparar todo el poder, como el PSOE en los 80: gobierno de la nación, de Andalucía, de todas las capitales de provincia y de casi todas las diputaciones. Como todos hagan como Feijóo, y le consulten de forma intensa, Felipe no va a dar abasto.