Otoño Iberoamericano

Hace unas semanas, en plenas vacaciones, algo que ya parece remoto y lejano, paseaba por Salamanca y me llamaban la atención un conjunto de carteles que se disponían por el centro de la urbe promocionando de manera singular la impronta de la ciudad a lo largo de la historia. Me paré delante de uno que relataba lo crucial que había sido para la gesta colombina, al poner en fila las migas de pan gracias a las que Colón consiguió dar con los Reyes Católicos. ¡Manda huevos! Lo crucial de aquel cartelón era considerar la importancia que tal suceso tuvo, y cómo un rincón cultural y universitario por antonomasia no podía dejar escapar cualquier detalle, por mínimo que fuera, que lo vinculase con aquel hecho de 1492.

En Huelva tenemos un legado incuantificable. Ni El Dorado ni el Potosí. No hacen falta elucubraciones. Aquí estuvieron, aquí concretaron, aquí recogieron agua, aquí trazaron el mapa, y de aquí zarparon. No se hicieron un selfie de milagro. Y esa hilera de puntos que se dibuja sobre el Atlántico supone un cordón umbilical de flujo nutricio inagotable entre ambas orillas. Una unión que se fortalece por el vehículo de la palabra porque nos da la opción de comunicarnos sin intermediarios. Nada une más que lo que baña el océano de una lengua. De ahí la importancia de reivindicar (de amasarlas, de disfrutarlas y valorarlas) todas las manifestaciones culturales que sirvan de puente. Sin duda, la palma se la lleva el Festival de Cine Iberoamericano, que este curso alcanza su edición número 48, pero esta semana ha arrancado otra de las citas de renombre con la cultura de aquí y de allí, que además cumple la nada desdeñable cifra de 15 años: el Otoño Cultural Iberoamericano, OCIb para los amigos. Hasta el 9 de diciembre nos dará la oportunidad de disfrutar de exposiciones, de conciertos musicales, de teatro, de literatura, de charlas y encuentros. Desde Huelva ciudad extenderá sus tentáculos por la provincia, llegando a Sevilla o la salmantina Béjar (qué bien suena eso de ser exportadores de un producto y no receptores de los saldos de otras programaciones).

La parte de la organización está hecha, así que ahora nos toca a nosotros, mirar de vez en cuando su programación, agitar los brazos por las redes sociales para que otros se enteren, calzarnos unos zapatos cómodos y quedar por algún grupo de WhatsApp para ir a tal o cual evento. Y con eso alargaremos nuestra longevidad, pues, como reza el lema de esta edición del OCIb, la cultura es vida.