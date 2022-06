Yo no sería capaz de estar en el gobierno y tener que lidiar con la cultura militarista que campa a sus anchas en todo lo institucional, más desde que la excusa de la guerra en Ucrania sirve de coartada para casi cualquier cosa, entre otras, por supuesto, "la necesidad de aumentar el gasto militar, de reforzar la OTAN…" que piden incluso desde las filas del "gobierno más progresista de la historia" en España o el mismísimo sustituto de Trump en la Casa Blanca de Estados Unidos de América.

Y claro, ¿cómo no hacerles caso si tenemos al este de Europa al que de pronto se ha convertido en el peor sátrapa de lo que va de siglo (amigo, socio, aliado… hasta hace tres días) "provocando una guerra" de la que da la sensación que no sabemos ni la mitad? ¿Cómo no hacerles caso si por el sur tenemos unos vecinos con los que últimamente no nos llevamos muy bien.

Pues sencillamente no hay que hacerles caso porque es una locura, porque si queremos garantizar las mayores cuotas de seguridad tenemos que comprender que la seguridad será global o no será y que las mayores amenazas a esta no se combaten con misiles, cazabombarderos o tanquetas si no con cooperación, ciencia, lucha contra las desigualdades…

Porque teníamos que estar como locos poniéndolo todo en la lucha contra el cambio climàtico a cuyas consecuencias se expusieron, según la ONU, sólo en 2018, más de 62 millones de personas. Porque tendríamos que combatir las desigualdades, que no son un fenómeno atmosférico, si no la consecuencia de un sistema económico demencial y que, en su expresión más dramática, provocan, según UNICEF, la muerte por desnutrición de 2,7 millones de niños al año. Porque debieramos dotar de todos los recursos posibles a los sistemas sanitarios que luchan por nuestra Salud…

Porque esos son los verdaderos problemas de seguridad que debemos afrontar y porque la carrera armamentística, el aumento de los presupuestos militares y la tendencia, como está ocurriendo últimamente, de poner la política internacional en manos de instituciones como la OTAN, no sólo no resuelven estos problemas si no que los agravan, porque a más armas más guerras y a más guerras, qué quieren ustedes que les diga, más destrucción, más muerte, más sufrimiento… No nos dan muchos motivos, tampoco en esto, los líderes mundiales para el optimismo, pero que encima no nos pidan que vayamos a sus cumbres a aplaudirles la barbaridad.