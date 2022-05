No sé ustedes, pero, uno tiene la sensación de estar instalado en un vórtice generado en un tiempo récord y que ha venido a tambalear como a una marioneta, la estabilidad y la paz de la que gozábamos y cuyos estragos están aún por determinar, porque no hay simuladores capaces de presentarnos un escenario fiable del porvenir. O, quizás, esto siempre fuera así y no lo percibiéramos por nuestra ignorancia de las verdaderas razones e intereses que el uso del maniqueísmo en política trae consigo, hasta el punto de que la ciudadanía es utilizada como estamos viendo -muerta o viva no importa- como moneda de cambio para satisfacer las ansias nihilistas e imperialistas de unos y de otros, entendiendo a la misma como la masa de la que hablaba Ortega y Gasset y algunos otros: Algo que se lleva y se trae, se le convence o se le impone el criterio que corresponda, o, en última instancia, se le liquida para que la suma de los muertos pese en la balanza en la que se toman las decisiones. Execrable, pero cierto.

Veamos. Pareciera que lo del sistema Pegasus hubiera descubierto la pólvora, y no, no. Los servicios de inteligencia, desde que la humanidad se organizó en sociedades, que hace un tiempo largo de la tal cosa, siempre espiaron, espían y espiarán. Por eso y para eso, existen. Y todos los gobiernos hacen uso de la inteligencia y de la contrainteligencia para conocer en su caso datos que le permitan la toma de decisiones o, en otros, abortar aquellas acciones que entienda que son perjudiciales para el conjunto de la ciudadanía a la que representan, o en última instancia, cuando son mal utilizadas dichas estructuras, para beneficio de los que están instalados circunstancialmente en el poder en detrimento de otros.

Pero, claro, los Centros Nacionales de Inteligencia, sean cuales fueren las denominaciones con las que se les distinga o conozca en cada lugar, se supone que son controlados por el gobierno de turno, y aquí es cuando viene el lío. Porque, estos cenáculos, en su afán de obtener información, tienen tendencia a no pararse en tiquismiquis y, si el poder ejecutivo y el judicial, que recordemos son independientes en una democracia, no controlan a los controladores de tal suma de datos, estamos en un problema y gordo. Pero, esto tampoco es nuevo. Siempre fue así. Por ello se infieren a mi entender, tres cosas: O hay responsabilidades orgánicas, o las hay políticas, o de ambos sesgos. Y todas deben ser depuradas.