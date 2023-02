Un año más, Doña Cuaresma venció a Don Carnal… y un año más nos encontramos en este periodo de tiempo en el que las hermandades de penitencia y aquellos que las rodeamos, vuelven y volvemos a salir más a la luz pública.

En años anteriores, en este, mi primer artículo cuaresmal, he “pregonado” acerca de lo que tenía que significar este tiempo, tiempo de recogimiento, de mayores rezos, si cabe, de plegarias, así como de acercamiento al Padre, pero este año cambio de registro, quizás porque he entendido que quien lleva a cabo esas acciones, no necesita de palabras que se lo recuerden, y quien no las lleva, no lo hará porque “alguien desautorizada”, como quien suscribe, le invite a ello.

De modo que, en ese cambio de tercio: “Los opinadores versus aquello o aquellos sobre lo o los que se opina en este mundillo nuestro”.

Todo aquel que se expone públicamente en cualquier ámbito de la vida puede estar sujeto a alabanzas, pero también a críticas, algunas más halagüeñas y otras, menos. Es imposible que nuestras decisiones o actuaciones contenten a todos. Es algo, que se debe tener claro, podríamos decir que es “un conocimiento de primero de exposición”. Y, lógicamente, esto no escapa a nuestro ámbito cofrade. Y en este, nuestro espacio, como en tantos otros, están los opinantes, todos lo somos, en mayor o menor medida. Pero el supuesto “choque” entre los primeros y estos segundos aparece cuando el que vierte su opinión, lo hace de una manera también pública, ya que si estos no aplauden lo hecho o razonado por los primeros, algunos de estos, consideran que tal opinión se ha expresado con mala intención o contra ellos; no llegando, simplemente a pensar, que esas personas tienen libertad de pensamiento, que será más o menos acertado, más o menos elaborado, pero que tal cual ha llegado a su entendimiento, así lo exponen. No olvidemos que la disparidad de criterios, sólo tiende a enriquecernos, si estamos abiertos a conocer, a analizar, a meditar… y, a reconocer, que no poseemos la verdad absoluta.

El caso es que, entre unos y otros, la falta de autocrítica y, probablemente, los egos personales, por una y otra parte, ya tenemos “el sarao montado”, porque “fulanito es tal o menganita es cual”. Y si esos vocablos y juicios, que todos sobreentendemos, pueden parecer poco éticos en cualquier círculo, en este nuestro, además, se antojan poco cristianos.

Pero es más, no porque en un momento puntual, se entienda que la decisión de una hermandad o de una junta de gobierno o de una persona concreta, es o no acertada, se ha de inferir que otra, en un momento anterior o posterior tenga que serlo del mismo signo. Es decir, por exponer una opinión contraria, no se tiene por qué presuponer que “se va contra esa hermandad o junta o persona”.

Permitan una reflexión, que más o menos, vengo expresar, cuando se me dice que “tal o cual persona” está, digamos, irritada o indignada, por una consideración mía: “Mi opinión es mía, que intento que sea objetiva, dentro de mi subjetividad, y no es, sino una opinión más. La importancia a ese pensar no se la doy yo, sino aquellos que lo comentan porque no les agrada”.