Dicen que quien la sigue la consigue, pero a Huelva, en lo que se refiere a las infraestructuras de la comunicación, le está costando. No obstante, no desiste y continúa firme en la consecución de una reivindicación histórica. Cuando los onubenses se unen para lograr un propósito, lo logran. Será cuestión de seguir en esa línea para que se les haga oír más allá de nuestras fronteras. Comienza 2023 y no puede ser otro año infructuoso, Huelva debe mostrar su faceta más guerrera para obtener lo que por justicia le pertenece.

Lleva muchos años esperando y en el caso del AVE ya ha habido tiempo suficiente de redactar proyectos y expropiar tierras. Es año de elecciones y es tarde para promesas, los onubenses quieren hechos.La unión hace la fuerza y un ejemplo reciente de lo que se consigue con ello se encuentra en el futuro Hospital Materno Infantil. La Junta de Andalucía proponía una alternativa que no satisfacía ni a ciudadanos ni a profesionales sanitarios. Hubo protestas y concentraciones para que se recuperara el proyecto que contaba con el consenso de todos, y la Administración andaluza se vio obligada a recular.

También los onubenses tuvieron que reclamar en la calle su Universidad. Fue el 3 de agosto de 1988, va a hacer ahora treinta y cinco años, cuando una multitudinaria manifestación exigió tres facultades: Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias Experimentales, el origen de la Onubense, que cuenta ahora con un envidiable campus del Carmen, en la capital onubense. Un amplio recinto con todo tipo de instalaciones, docentes y deportivas. Modernas e innovadoras edificaciones junto a remodelados pabellones del antiguo Cuartel del Regimiento de Infantería Granada 34, rodeadas de zona ajardinadas y de esparcimiento, un espacio con todo tipo de prestaciones, en el que se ha habilitado un aula al aire libre.

Un campus con un museo al aire libre, con obras de Man o Matic, Wild Welva, María JL Hierro, Gregorio García, Cornelis Zitman, David Robles, Alfonso Aramburu y Víctor Pulido, a lo que se une el casco más grande del mundo, un trabajo conjunto de la Facultad de Ciencias del Trabajo y la asociación ReciclArteando; un Museo Pedagógico y la exposición permanente Tesoros Minerales. También se propone en el Cabezo de la Almagra un recorrido por restos arqueológicos. El Centro de Interpretación Arqueológica, habilitado para un uso hostelero, lleva cerca de una década cerrado.