Obras que empiezan tarde y... no se sabe cuándo acaban

La oferta económica es uno de los elementos esenciales en toda oferta de licitación. Resulta fundamental presentar la mejor propuesta económica posible, reduciendo al máximo su importe. Pero una reducción excesiva puede suponer que la oferta incurra en lo que comúnmente se ha denominado baja temeraria. Es decir, que la oferta presente valores anormales o desproporcionados. En Huelva no es la primera vez que ocurre y no hace falta más que dar un paseo por grandes proyectos para ver que lo que todo el mundo cuenta y nadie quiere explicar en más de un proyecto parado es precisamente eso. Huelva no se lo merece.