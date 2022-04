Pues no pudo ser. A estas alturas de la historia, visto lo visto y vivido lo vivido, deberíamos estar hablando de cómo reforzar la OMS, la Organización Mundial de la Salud. De cómo dotarla de recursos, de presupuesto, de ámbito de influencia, de autoridad mundial… De cómo prepararla, en definitiva, para hacer frente a nuevas pandemias, que vendrán. Deberíamos estar hablando de cómo hacer inversión pública en la investigación y fabricación de medicamentos, para evitar que, la próxima vez, una crisis sanitaria sea sinónimo de inmensos beneficios para la industria farmacéutica. Deberíamos estar hablando de cómo homogeneizar la reacción ante estas crisis, evitando esta disparidad de normativas, de tiempos, de modelos de confinamiento que nos han tenido tan desconcertados…

Pero no pudo ser. En vez de eso, estamos reeditando una versión más moderna de la guerra entre bloques, los bueno a un lado, los malos a otro, y los mercaderes de la guerra (sus promotores y su industria) vendiendo a un lado y otro, consiguiendo de los gobiernos incrementos en la inversión militar, poniendo a la OTAN en la agenda internacional, alimentando viejas guerras, tan oportunas para el reforzamiento de los nacionalismos, tan caducos ya. Han conseguido que dejen de importarnos las vacunas y empiecen a preocuparnos los misiles. Dos industrias, curiosamente, privadas y bastante rentables. Dos industrias que, curiosamente, venden mayoritariamente a los Estados.

Así que, contra las próximas crisis, ya sea sanitaria o ya sea climática, estaremos bien pertrechados tras nuestros misiles, tras nuestros tanques de última generación. No importa que la crisis ambiental esté ya encima provocando millones de refugiados climáticos, desestabilizando los ritmos en la agricultura, generando cada día nuevos problemas para los que aún no tenemos respuestas. No importa que ni siquiera hayamos resuelto del todo la pandemia del covid, que aún sigue causando miles de muertes al día a lo ancho de todo el planeta.

Así que, definitivamente no pudo ser. Rusia y el resto de promotores de esta guerra absurda han invertido nuestras prioridades, nos han militarizado la cabeza, y ahora de lo que hemos de defendernos es de los tanques, de los misiles. Es, claramente, un retroceso para la civilización, una vuelta atrás. Y demuestra la inmadurez de nuestros "líderes" políticos, unos líderes que habrían servido para subirse a dar voces entre de las almenas de un castillo medieval, pero que no sirven para este mundo complejo y global.