Yo mismo he manifestado en estas páginas que las mayorías absolutas se habían terminado, no solo en España sino en otros muchos países del orbe sostenidos por democracias consolidadas. Es evidente que estaba equivocado. La contundente victoria del PP en Andalucía en las elecciones del pasado domingo, no dejan lugar a duda alguna.

El que firma pensaba -craso error-, que lo que se ha dado en denominar la "nueva política", esa que partía, que nace, y no la descartemos aún del todo, del deseo de la ciudadanía de conseguir un cambio social conjugando democracia participativa, la búsqueda de una justicia equitativa y social, adobada con grandes dosis de transparencia en todos los asuntos que tengan que ver con lo público, con lo que es de todos, iba a copar las instituciones, dividiendo el voto de la ciudadanía en una serie de segmentos que traerían consigo de forma inevitable la existencia de gobiernos de coalición, tal y como existen en muchos lugares.

Pero, para que esto sea factible y pueda romper la ligadura que nos ata al bipartidismo, hay que presentar al conjunto de la sociedad española un proyecto creíble, consolidado, identificable en sus diferencias con lo actual, con un articulado nítido y comprensible sobre lo que se pretende realizar, y con una estructura orgánica detrás que haga posible la visualización de dichos proyectos.

Y a ese punto no hemos llegado aún, ni mucho menos. Es más. Lo que hoy tenemos, es una suma de propuestas inconexas, auspiciadas por diferentes siglas que suman intencionalidades, pero, sin concreción ni acuerdo posible entre ellas. Y eso, claro está, no conduce a lado alguno excepto al batacazo conocido que se ha producido en Andalucía.

El miedo a lo desconocido, a nuevas corrientes ideológicas poco o nada matizadas, ha sido vinculante para que el pueblo soberano haya votado como lo ha hecho. Al paso, la división propiciada por las estructuras orgánicas de Sevilla y de Madrid en el PSOE de Andalucía, que responden a intereses espurios que tienen más que ver con lo personal que con lo partidario, han puesto el resto, dejando a este partido en las puertas de la indigencia por no decir de la desaparición, digan los adalides de uno y otro lado lo que les parezca oportuno.

O el PSOE y todo lo que hay a su izquierda hacen una reflexión acorde con la debacle, o tenemos PP para rato. Y lo digo sin acritud alguna, dado que hablamos de la voluntad de la ciudadanía y eso es sagrado.