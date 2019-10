Neosanchismo susanista

Creo, honradamente, que en democracia hay que ser tolerantes, solidarios, tener sentido de la convivencia y, sobre todo, respeto a la legalidad que, por añadidura, lleva implícito un principio elemental de no apropiarse de un criterio de impunidad. Esta mínima introducción sirve para pedir a los oponentes y adversarios políticos que defiendan sus posiciones con fortaleza argumental, hasta con vehemencia, pero en ningún caso con medias verdades que son la antesala de la mentira.

Lamentablemente, la evidencia empequeñece el voluntarismo de mi introducción porque si no teníamos suficiente con la "taza de caldo" de la incoherencia, las exageraciones en el uso del eufemismo y la ausencia de la verdad en los planteamientos del representante máximo del sanchismo nos encontramos "dos tazas" de un susanismo transformado en sanchista total.

Y es que doña Susana se nos ha dejado caer en Huelva con toda una colección de afirmaciones, cuando menos, de una falta total de veracidad desde la voluntad absoluta de huir de la verdad, hasta el punto de resultar irrisorias algunas de sus afirmaciones.

Bien sabe, doña Susana, que nadie va a "asfaltar Doñana", no hace falta hacer apelaciones a "los y las socialistos y socialistas", digo yo para no consentir algo que sabe no es cierto que vaya a suceder. Lo que sí debería decir es que en los inicios del debate Doñana, el problema eran las dunas móviles pero que, ahora, quien manda -sea dicho con todo el respeto para el animal- es el lince.

He dicho el inicio del debate porque según doña Susana, el Gobierno andaluz "se saca de la chistera el conejo de la carretera de Doñana" para encubrir dimisiones y la alarma sanitaria de la histeria, ¿de verdad está convencida de la nula responsabilidad de instituciones gobernadas por su partido en este tema? Y de la Empresa, ¿nada? Sabe perfectamente que desde 1876 con altibajos, en su actualidad, se habla de comunicación Huelva-Cádiz, también, en la II República y plena Guerra Civil se habló de ello, en los años 40 y hasta en los 70, decretos y acuerdos del Consejo de Ministros lo contemplaban. Difícilmente, pues, unconejo podría tener esa supervivencia. Así que las trolas, como decimos aquí, del asfalto, a otros foros.

Habla de enfado por entregas a cuenta, pero no explica como lo ilegal hace 15 días para un Gobierno en funciones, se convierte en legal una vez convocadas las elecciones y acusa de solo querer el poder y no a las gentes quienes después de 38 años nos dejaron a la cola de Europa en todo…

Hace bien en pedir el voto, por estas injustas elecciones -habló quien pudo- para conseguir la subsistencia de este neosanchismo susanista.