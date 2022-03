Aunque algunas personas no me crean, me da cierta tristeza el tener que hablar de lo que sigue. Pero, nobleza obliga. Veamos, tal y como estamos viendo no solo en Ucrania -que en estos momentos acapara los focos de los reporteros de televisión y también nuestros asombrados ojos-, sino en los más de ochenta conflictos armados existentes en estos momentos, millones de desplazados se mueven de un lado para otro del mundo, huyendo de alguna guerra o de lugares infernales en los que las condiciones de vida y la seguridad para los bienes y las personas se han puesto imposibles. En cuanto a los muertos, algo incalculable e impredecible por la oscuridad que los actores de esta obra imponen a los medios, parece ser que van en el lote de esta destrucción criminal, sean los que fueren. Punto. Porque lo importante no son el número de fallecidos sino la cantidad, calidad y prontitud de los negocios.

Veamos. Cuando aparece la guerra es porque la palabra y el diálogo se han eclipsado. Pero, también, y hay que dejarlo claro, es porque hay una oportunidad nítida, cierta, de negocio y movimiento de dinero a espuertas grandes de unos países hacia otros, que salen de los bolsillos de los contribuyentes -del suyo, del mío y de los de los otros-, y van a parar a las industrias armamentísticas de los Estados productores de tales negros y execrables artefactos.

Bien. Según los datos que aporta el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, con sede en Estocolmo, los países con mayor número de exportaciones en armamento entre los años 2017 a 2021, por orden de importancia fueron: Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Alemania, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, y España (en noveno lugar).

Ahora, como es sabido, los países de la Unión Europea y los socios de la OTAN han decidido incrementar de manera considerable el gasto en Defensa, a pesar de las inclementes circunstancias que atravesamos después de la crisis de 2008 y de los efectos de la pandemia en las economías familiares, comerciales, fabriles y también en los presupuestos estatales.

Y pienso que esto no es lo aconsejable. Ni más ni menos, que, por la idiosincrasia y la génesis de tales negocios: el del gas, el del petróleo, el de la energía, el de las armas, el de la anexión de territorios… Me lo van a tener que explicar mejor, porque, aunque pudiera pasar por un ingenuo, de lo que no tengo la menor duda, no acepto lo que nos dicen quienes legalmente nos representan.