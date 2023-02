Pensaba escribir sobre el galimatías que se traen los socios que conforman el gobierno de España, y que, parece mentira, que después de tres años en los que a mi entender se han conseguido tantas cosas para las clases más modestas y en circunstancias difíciles, nada hayan aprendido. El secretario general del PSOE tiene desnortados y como sumidos en una especie de inopia, a los afiliados de dicho partido y a buena parte de sus simpatizantes. Pero, habrá tiempo para hablar de esto, porque, quedan al menos diez meses de incógnitas, a no ser que el citado decida adelantar la hecatombe, cosa que dudo, porque el poder no se deja a no ser que se tenga prevista una estrategia para retomarlo de una otra forma, que, por ahora, no se intuye o no está a la vista.

Pero, los contextos mandan. Y, como decía, la actualidad, el hora a hora de los últimos cuatro días, nos tiene el cuerpo encogido -a no ser que se sea una alimaña- con las imágenes que estamos viendo, relativas al enjambre de terremotos que, por ahora, se han cebado con decenas de millares de personas en Siria y en Turquía, aparte de haber destrozado no solo las viviendas particulares de un buen número de ciudadanos, sino también, infraestructuras esenciales y básicas para la normal convivencia de cualquier pueblo: carreteras, puentes, hospitales, colegios, mercados, y centros de control o de suministro de energía y logísticos necesarios e imprescindibles para ordenar las vidas en un lugar dado. Pero, sobre todo, como suele ocurrir en este tipo de catástrofes, ha dejado temblando aquello que más importa: saber que, la existencia del ser humano depende de leyes universales que no hemos llegado a entender, porque nadie nos las ha explicado de manera suficiente y que, para colmo de males, que ya eso se irá viendo con el paso de los días, hay quienes han hecho negocio con la seguridad y la vida de los ciudadanos muertos, desaparecidos o heridos de alguna u otra consideración. Los terremotos acaecidos son de una magnitud importante, es cierto, y se han recibido con diferentes intensidades en función de las características del terreno. Pero, como hemos visto, muchos han resistido el envite sin inmutarse, y otros, han colapsado. Y ahí es donde están las causas de esta tragedia. En los empresarios que edificaron los mismos sin tener en cuenta las normas de sismorresistencia para construir en dicha zona y en las autoridades que no inspeccionaron los mismos. Punto.