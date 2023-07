Nos guste o nos genere urticaria la derecha y la ultraderecha española “van como una moto con sidecar”.

Es decir, la motocicleta la conduce Alberto Núñez Feijóo y en el carricoche va sentado Santiago Abascal, saludando con la mano derecha izada al sol, palma abierta, parodiando figuras de otra época que mejor no recordar. No hay percepción demoscópica que diga otra cosa. Que están a punto de alzarse con el poder y salvo milagro intermedio Núñez Feijóo y Abascal conformarán el próximo gobierno.

Queramos o no, Yolanda Díaz con el nuevo proyecto Sumar no acaba de despegar, no sabemos por qué reticencias del electorado e, incluso, por qué no decirlo, por falta de una estrategia visible que explique de manera adecuada los proyectos y las ideas que tiene para España, con la que poder epatar al electorado al que se dirige, dentro de esa franja a mi entender tan necesaria como es la que está a la derecha del PSOE. Y el tiempo avanza, inexorablemente camina acercándose al día en que hay que acudir a las urnas, sin que veamos claro de qué asunto se trata.

Con este escenario, la derecha y la ultraderecha están crecidas, movilizadas al máximo, empujadas por los favorables vientos que les llegan desde Europa y el resto del orbe. Y el pan que traen bajo el brazo, supone entre otras lindezas lo siguiente: el negacionismo climático, el machismo, la derogación de un buen puñado de leyes que nos hacen más igualitarios como seres humanos, la congelación de los sueldos y de las pensiones, el sometimiento de los servicios públicos a la iniciativa privada y la discriminación por razones de edad, sexo, ideología o pensamiento. Y no hablemos ya de la inmigración y de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Vamos hacia un pacto de gobierno que pone en duda la honestidad de los empleados públicos y de las instituciones en las que desempeñan su trabajo. Lo que es muy peligroso para el libre ejercicio de las libertades y para los principios democráticos que VOX, el socio del PP viene negando.