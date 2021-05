Necesidad del guardia de la porra

Si la libertad es la facultad que hace al ser humano responsable de sus actos lo que sucedió el sábado por la noche es desde luego una explosión de libertad y responsabilidad. Miles de personas escogieron libremente una forma de obrar que los hace responsables de sus actos. Es un error frecuente llamar irresponsable a quien actúa sin que le importen las consecuencias. Un irresponsable es aquel a quien no se le puede exigir responsabilidad a causa de sus limitaciones. Es evidente que los miles de jóvenes que en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla se apelotonaron para celebrar el fin del estado de alarma no estaban privados de razón y que lo hicieron con pleno conocimiento de las consecuencias. Luego son responsables, no irresponsables, y actuaron en uso de su libertad. Que para ellos libertad sea esto y que les importe una higa lo que sus actos puedan acarrear a los demás es otra cuestión. Llamar irresponsables a los gamberros es una forma de exculparlos.

Muchos jóvenes parecen estar más en el casticismo cerril del motín de Esquilache que en la ilustración tal como Kant la definió: "La liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro". Se ve que es necesaria esa tutela para que no se desmadren en una situación tan delicada como la que aún vivimos.

Los titulares de ayer eran desalentadores: "Miles de personas celebran en Madrid la primera noche sin toque de queda desafiando la alta incidencia", "De la alarma al caos", "Gritos de libertad, sin distancia ni mascarilla", "Miles de personas abarrotan las calles para celebrar el fin del toque de queda", "Desmadre en la Alameda despidiendo el toque de queda". La situación actual exige el uso de la libertad como racionalidad solidaria porque el Gobierno ha dejado las decisiones en manos de las autonomías sin darles instrumentos para actuar con contundencia. Y toman decisiones tan surreales como ésta: la Junta permite la celebración de verbenas y romerías en los municipios que registren niveles de alerta sanitaria 1 y 2, aunque no las recomienda mientras continúe la situación epidemiológica actual. Este permitir pero no recomendar huele a lavatorio de Pilatos.