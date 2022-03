He leído y releído la conversación por WhatsApp varias veces en los últimos días. Todavía me parece irreal. A veces ocurren pequeños milagros cotidianos. Casi 30 años después volvimos a hablar. "Pozdrav, jesam. Ja sam Nazif" fueron sus primeras palabras. Cuando el traductor de Google me devolvió el significado apenas pude contenerme. "Lo leí. Yo soy tu Nazif". La magia hizo que aquel artículo que contaba la historia de un refugiado bosnio que con siete años compartió un verano con mi familia lo leyese ese mismo pequeño, hoy adulto que ha superado la treintena y vive en un pueblo precioso de la costa adriática de Eslovenia.

Hemos vuelto a hablar durante los últimos días varias veces. Lo hacemos con timidez y cierto pudor, el propio de dos desconocidos que se cruzan de nuevo en el camino tras haber vivido una vida anómina para el otro. Era muy chico y sus recuerdos son vagos, no tan abundantes como los que tenemos los mayores. En su memoria mantiene el tractor del que subía y bajaba con enorme habilidad, la plaza y a los que "también son mi familia aunque haya pasado tanto tiempo".

Durante estos años estuvimos dos veces a poco más de 150 kilómetros de distancia en viajes familiares al norte de Italia y otra vez que él visitó Madrid. Nos podríamos haber cruzado sin saberlo. Sólo teníamos un nombre, pero él ni siquiera eso. Demasiado pequeño para recordar más datos que los rostros de "papá, mamá y la hermana", quienes formaban esa familia de Huelva de la que no mantenía ni los nombres.

La mayor satisfacción es saber que está bien, que rehizo su vida, tiene un buen trabajo y una familia con un pequeño Kubat que en fotos nos recuerda mucho al niño que en los 90 revolucionó Bonares. Saber que superó la pesadilla de la guerra es suficiente. Es cerrar un círculo, una herida de incertidumbre que siempre tuvimos presente y que en las últimas semanas se reavivó.

Necesité varios días para asimilarlo y poder sentarme delante de mis padres a contárselo. Les enseñé una foto del Nazif adulto sin decirles nada. Habían pasado 27 años. La miraron, me miraron y una madre aunque sea temporal nunca olvida: "Es mi Nazif". Una explosión de sentimientos. Ahora que tenemos el contacto sabemos que en algún momento lo volveremos a ver.