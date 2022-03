Nazif Kubat debe tener ahora unos 35 años. Hace 27 que no sé nada de él, pero lo recuerdo con frecuencia como esas experiencias eternas que se nos graban a fuego. Pasamos juntos un verano, algo más de dos meses allá por el año 94. Él tenía 7 años y yo le doblaba la edad. Fue un hermanito pequeño. Era bosnio, de la región de Mostar y llegó a Huelva para pasar varias semanas alejado de los horrores de la guerra de los Balcanes en uno de esos programas de acogida de refugiados. El mismo que nos traerá en las próximas horas a 70 madres y niños ucranianos.

A la semana ya nos llamaba por nuestros nombres, mamá, papá o abuelo. Se comunicaba con una agilidad increíble y se convirtió en el rey de mi casa y de medio Bonares. Era listo y desconfiado como esos niños que crecen en entornos hostiles, pero era un niño que a los pocos días reía, jugaba al fútbol en la plaza y montaba en bici como uno más. Tuvo un paréntesis de felicidad que compartimos con él en esa infancia que no podemos ni imaginar. Mis padres fueron muy generosos. Pero el verdadero regalo nos lo hizo él a nosotros.

Como no podía ser de otro modo le enseñé a decir Recre y lo atragantábamos de helado de chocolote porque no tenía fondo cuando de comer dulce se trataba, aunque no consintió probar las gambas porque eran "bichos". Descubrió la playa y hasta le hice creer que cuando pasó el Circuito Colombino por Bonares iba Indurain entre los corredores (eran sus años de gloria). Se volvió loco chillando ¡Indurain, Indurain! viendo pasar a los ciclistas por la puerta de casa.

Luego se fue y lloramos todos. Nos mandamos un par de cartas con fotos y agradecimientos de sus padres. A partir de la segunda ya no volvimos a tener respuesta. Al verano siguiente su nombre no estaba en la lista de niños inscritos para el programa. Nunca más supimos de él.

Hoy tres décadas después no me lo puedo quitar de la cabeza. Lo veo en los brazos de las madres que huyen con sus hijos del horror de la invasión rusa (porque no es una guerra, es una agresión criminal y el lenguaje es un arma importantísima que debemos cuidar). Lo imagino en esa estación de Kiev subiendo a un tren con el miedo en los ojos, desconcertado sin entender por qué el capricho de un psicópata ha incendiado su mundo. Como padre el dolor de estar de pie en ese andén viéndolo marchar te parte el alma. Todo por un malnacido.