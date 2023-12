Ayer amaneció y, sin saber cómo, Papá Noel nos había encontrado. Quizás fuera por las señales luminosas que emitía el pequeño árbol de plástico, que aprisa y corriendo habíamos decorado unas horas antes con bolas de distintos tamaños y de tonos malvas y rosáceos entremezcladas con otras doradas, con purpurina everywhere. En su cúspide, como no habíamos dado con una estrella, pusimos un enorme copo de nieve. No sería por falta de ingenio. En la mesa del salón quedaba el fondo de un vaso de leche semidesnatada junto a un plato con restos de un trozo de turrón de chocolate y un polvorón mordisqueado. Nuestros hijos nos habían despertado a las 8:17 de la mañana para ver si la magia se había producido, si bajo aquel tributo de luces y formas aparecería algún paquete envuelto. Aún me estoy haciendo a esta tradición porque de pequeño el trineo con el bonachón de rojo no pasaba por mi casa, ni por la de casi nadie que conociera.

En mis navidades pasadas, este día se pasaba en casa de los abuelos, una jornada de celebración, desde temprano había revuelo por la casa, los fogones en marcha, la encimera repleta, mi abuela y mi madre moviéndose por la cocina en una asombrosa coreografía culinaria. Aún retengo imágenes y olores de aquello. Llegarían los primos y los tíos, y visitas fugaces de muchos familiares, que irían a ver el enorme Belén que había en una habitación que se acomodaba para ese uso exclusivo. Los nietos insistiríamos en que fueran acercándose los Reyes Magos. Caería algún villancico. La misa y el beso al Niño Jesús. Había nacido. La natividad. El nacimiento. Entonces era eso. Y creo que igual que ahora: celebrar la vida. Da igual qué espíritu inunde a cada quién, lo llamen solsticio, Navidad o Santa Claus. La vida. Cada día alarga sus horas de sol en este frío del hemisferio norte. Nuestros hijos juegan con el videojuego que encontraron debajo de un árbol, y se ríen. Recordamos a quienes no están y mantenemos el pulso del presente. La vida que avanza, que se adapta. Ahora Papá Noel viene todos los años y me parece que para mis hijos significa lo mismo que para mí esta fecha, un día de alegría, de felicidad, de ilusión y de familia. Así que adelante. Y como tradición que no cambia, en este frenesí, estamos a nada de juntar las sobras de Nochebuena y Navidad con las de Nochevieja y Año Nuevo. Vayamos haciendo la lista de recuerdos de 2023 y de propósitos para 2024. La vida.