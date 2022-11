Navidad de luces y sombras

Este viernes Huelva se llena de luz. La Navidad encenderá una capital que tiene tantas ganas de vestirse de fiesta que será la primera de toda Andalucía en inaugurar su alumbrado. Los comerciantes, empresarios de bares y establecimientos esperan como agua de mayo este día de compras masivas en el que la gente se olvida de la crisis y las ofertas dibujan unas calles plagadas de esperanza tras años marcados por la pandemia. Ni la inflación, ni el paro, ni el frío impedirán que los onubenses inunden esta noche la plaza del Ayuntamiento para ver cómo un túnel de luces decora de magia el corazón de una ciudad que ansía ser abrazada por su gente. Lejos quedará la típica estampa que trajeron las mascarillas y hoy volveremos a ver sonreír, no con los ojos sino con los dientes, a niños y mayores "desnudos" de restricciones. Tras una etapa de recortes, de distancia y abrazos robados Huelva, deseosa de celebrar, se pone en el primer plano para estrenar en Andalucía el encendido de su alumbrado.

Y no solo eso. Los restaurantes han colgado el cartel de completo. En más del 80% no hay hueco. Tras la crisis sanitaria, este 2022 regresan los esperados reencuentros, las fiestas sin limitaciones y las celebraciones en torno a la mesa. Es por eso que las comidas y cenas de empresa ya no solo se dan en Navidad. Cada vez son más los que no esperan a las fechas señaladas para reunirse y adelantan el esperado momento.El sector hostelero de Huelva hace frente estos días a un aluvión de reservas. A un mes de la Navidad, la mayoría de los bares y restaurantes ya tienen todo completo. Este año las reservas se vienen haciendo desde septiembre. La razón: las ganas de volver a disfrutar como se hacía antes. Algo que servirá de revulsivo para el sector tras el golpe de las dos últimas temporadas. El 2021, tal y como confirman, "fue un auténtico desastre por el miedo y las consecuencias de la variante Ómicron". Además, el número de comidas se ha disparado debido a que no solo se hace una. Cada vez hay más grupos que organizan varias según los distintos círculos: amigos, empresa o familia. Con este panorama muchos pensarán que ya no existe pobreza y que la crisis se ha esfumado. Nada más lejos de la realidad. Este viernes el Banco de Alimentos inicia su gran recogida más necesaria. En un año en el que el almacén se ha vaciado por completo, tienen la necesidad imperiosa de pedir la máxima solidaridad a los ciudadanos. "La crisis aún está presente, no se ha ido y tenemos que ser conscientes de ello", me contaba su presidente entre lamentos. Luces y sombras de una Navidad que hoy asoma y que, entre el consumismo y el reencuentro no puede perder de vista a quiénes siguen necesitando, para vivir, lo más básico, un sustento.