Navidad en la discoteca

Andalucía registra tres casos confirmados de cepa ómicron y ayer la provincia de Huelva volvía a superar los 100 contagios en un mismo día. La onubense, con 190 casos por cada 100.000 habitantes, lidera la incidencia andaluza.

Y la Navidad ya vuelve a ser normal. Como antes de la Covid-19. Como cuando las mascarillas quirúrgicas solo se ponían en las operaciones y hablar de pandemia sonaba a otra época. Las calles rebosan alegría, la gente inunda los bares, la hostelería sonríe y los reencuentros de amigos brotan en cada esquina.

Mientras para muchos ya esto del coronavirus forma parte del pasado, otros tantos siguen reponiéndose a la pérdida de sus familiares a causa del bichito. No saldrán esta Navidad, no celebrarán con champán y mucho menos, se meterán en recintos cerrados sin protección jugándose la salud y la de los suyos.

Yo, al igual que mis compañeros de profesión (y al igual que medio mundo), también estuve aislada durante la cuarentena escribiendo la cruda realidad a la que se enfrentaban sectores como el comercio o la restauración al tener que cerrar a cal y canto sus puertas. Sentí las pérdidas totales y la quiebra de pequeños comercios, escuché testimonios que ponían los pelos de punta, historias de negocios que se iban a pique y deseé con todas mis fuerzas que la crisis nos diera una tregua. Hoy, menos para los que siguen recuperándose del golpe, por suerte, todo esto parece una leyenda. Y me alegro.

Me alegra que en las calles brillen las luces más que nunca, me alegran que vuelvan las cenas de empresa, celebro que los comercios se hayan reactivado y me gusta volver a ver la ilusión dibujada en el aire.

Sin embargo, estos últimos días me estoy dando cuenta de que la seguridad, el optimismo y la irresponsabilidad se están convirtiendo en protagonistas. Se ha puesto de moda llevar mascarilla para entrar en tiendas de ropa y quitársela para bailar en discotecas. Porque cuando llegan la noche y los encuentros de Navidad, uno no se acuerda de las muertes, la soledad y la pobreza que ha dejado y sigue dejando la pandemia.

Por eso, estoy inquieta. Me duele ver esa falsedad disfrazada de protección que se desnuda en la primera copa. Discotecas donde ni los camareros llevan mascarillas. Donde jóvenes y adultos se olvidan del mundo al ritmo de la música pegados sin respetar las distancias.

Los reencuentros de Navidad no pueden ser la excusa para echarlo a perder todo. Ha de ser la razón que nos permita seguir luchando. Esta Navidad, no huele a familia ni a libertad. Sabe a alcohol, a malgasto de luces, a falta de respeto y a ausencia de solidaridad.