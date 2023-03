El fenómeno de las asociaciones cofrades que operan al margen de la Iglesia ha tenido cierto desarrollo en otras capitales andaluzas, especialmente Sevilla. Allí, el Arzobispado trató de ponerles freno de manera drástica para evitar una proliferación que convertía algo muy serio en un mero pasatiempo.

En nuestra ciudad, estos grupos no han prosperado significativamente, ya que los nuevos intentos por formalizar cofradías han sido acogidos antes o después por diferentes parroquias: de un lado, el Prado ya es una hermandad de penitencia perteneciente a la Parroquia de San Pablo y, de otro, La Bendición es una agrupación parroquial con sede en San Rafael Arcángel.

Sin embargo, contamos en Huelva con un tercer caso cuya existencia es motivo de preocupación para muchos cofrades: el próximo 25 de marzo está anunciada la salida, por el barrio del Matadero, del Cristo de la Salvación, titular de una asociación que, a día de hoy, no mantiene ninguna vinculación con la diócesis.

La imagen del Señor representa a Jesús con la cruz al hombro, y su encargo obedece a un hecho singular, contada por este periódico el 9 de marzo de 2010: Sergio Neira, un joven cofrade del Nazareno y del Calvario, sufría un aparatoso accidente tras salir del trabajo. Una vez en el hospital, entró en coma debido a una meningitis, por lo que su vida corrió serio peligro. Sus familiares y amigos rezaron incasablemente por su recuperación, que llegó a parecer milagrosa, hasta que, felizmente, Neira abrió los ojos y pudo recuperarse. Tras este hecho, quiso dedicar el importe de la indemnización a la hechura de una imagen de Jesús camino del Calvario, con la advocación “Cristo de la Salvación”, por motivos evidentes.

Tengo todo el respeto por los inicios de esta imagen, y desconozco si la situación actual de la asociación es la que es porque quieren o porque no tienen más remedio, pero creo que sería urgente revisarla porque se trata de una irregularidad que plantea un precedente yo diría que peligroso.

El problema es que todo esto encaja con un mar de fondo mucho mayor y más complejo, que no es otro que el relativismo social que afecta a todos los órdenes de la vida. Es muy fácil buscar excusas que den luz verde a la irrupción de eventos que plantean solo la parte lúdica o desenfadada de una realidad mayor, tales como Halloween (“qué hay de malo en que los niños se disfracen y se diviertan”) o Papá Noel (“así los niños tienen más tiempo para jugar en vacaciones”). De este modo, celebraciones ricas y al tiempo complejas quedan totalmente desnaturalizadas, porque, volviendo al caso de las cofradías, siempre habrá quien disfrute saliendo de costalero o tocando tras un paso en Huelva en cuaresma. Y además, ponerse en contra es tremendamente impopular, ya que “si quieren sacar su Cristo, ¿qué problema hay?”.

Entiendo que la situación es muy difícil, porque nadie querrá prohibir nada porque sí sin que los afectados comprendan bien los motivos. Y menos en año electoral. En cualquier caso, creo que la salida está en explicarles, desde el cariño y el respeto, que no tiene ningún sentido reducir una hermandad a una salida. Las cofradías son asociaciones que, con sus luces y sombras, se centran en el culto público como medio de acercamiento de sus hermanos a

Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre. Sin hermandad, no hay cultos, ni hermanos, ni medios. Y sin medios, puede haber principio (el Cristo, el paso, la banda, la cera, el incienso… todo lo que nos gusta tanto a los cofrades) pero no hay fin. Dicho de otro modo, se trata de un esfuerzo que no termina en nada, salvo la satisfacción de ver una imagen del Señor en la calle, en tiempos difíciles para nuestra fe (que no es poco, eso es cierto), pero que se recogerá y no dejará nada sembrado entre sus devotos.

Como no sé a quién exactamente debo animar, lo hago con ambos: a la Secretaría Diocesana de Hermandades y a la Asociación Cristo de la Salvación les pido que busquen el camino donde encontrarse, porque seguro que la presencia de este grupo de cofrades beneficiará a nuestra diócesis siempre que cuenten con la dirección espiritual adecuada. La Iglesia sabrá, con seguridad, seguir el ejemplo del padre que acoge a su hijo pródigo y lo que hoy es desencuentro puede ser, quién sabe, una hermosa historia de devoción en las condiciones que deben darse todas estas situaciones: en la Iglesia, frente al Sagrario y con el Evangelio en la mano.