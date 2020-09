Napoleón y Matemáticas: su cultura científica (V)

Los años en adquirir Napoleón Bonaparte una cultura científica se podría haber iniciado en el periodo 1779-1798. "…Si no me hubiera convertido en general en jefe… me habría lanzado al estudio de las ciencias exactas. Me habría abierto paso por el camino abierto por Galileo, Newton… Y dado que siempre he tenido éxito en mis grandes empresas, me habría distinguido mucho con el trabajo científico. Habría dejado el recuerdo de hermosos descubrimientos. Ninguna otra gloria podría haber tentado mi ambición… " (sic)

Estas palabras, narradas por el poeta Louis-Jean-Népomucène Lemercier y citadas por François Jean Dominique Arago (…destacado matemático, físico, astrónomo francés que, como político, llegó a desempeñar el cargo de Jefe del Gobierno de la República Francesa en 1848. Destacó desde muy joven en su afición por las matemáticas. En dos años y medio consiguió el nivel adecuado en todas las ciencias exigidas para el concurso de ingreso en la Escuela Politécnica de París, que realizó en 1803, cuyo examinador fue el matemático Adrien-Marie Legendre…), ciertamente no habrían sido hechas por reyes como Francisco I o Luis XIV, dos gobernantes de la historia de Francia que ejercieron un verdadero patrocinio científico. El patrocinio estatal continuó en el siglo XVIII y eso explica en parte la prosperidad de la ciencia francesa cuando el Primer Cónsul tomó el poder.

Leyendo esta afirmación podemos plantearnos una simple pregunta: ¿cuál era la competencia científica de su autor? Dado que Napoleón no es un científico creativo, lo que pretendo con estas entregas es aportar parte de las opiniones que he encontrado en estudios realizados por investigadores franceses sobre la formación científica y la cultura de Napoleón Bonaparte, su actitud hacia esta cultura y el desarrollo de la ciencia, a lo largo de su vida.

Algunos testimonios del colegio de Brienne en el periodo que comprende de 1779 a 1784 nos proporciona una primera valoración de las capacidades intelectuales del Emperador Bonaparte. Nacido veinte años antes de la Revolución Francesa, en una familia que se encontraba, con dificultades económicas, Bonaparte siguió como becario un curso escolar destinado a prepararlo para una de las raras carreras rigurosamente organizadas: la carrera militar.

Desde los nueve años, fue confiado a los monjes de la Ordre des Minimes del colegio de Brienne. Hay que citar el nombre de su primer profesor de matemáticas, el padre Charles Patrault, quien, se puede considerar uno de los responsables de la inclinación de Bonaparte por las ciencias, y en concreto por las matemáticas. Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne nacido el mismo año que Bonaparte, diplomático francés nacido en Sens fue compañero de estudios en Brienne. Bourrienne es famoso por sus Memorias de Napoleón Bonaparte, un trabajo basado en años de amistad íntima. Se conocieron en la Academia Militar de Brienne en Champagne cuando contaban ocho años de edad.

Napoleón recordó los divertidos juegos de batallas de bolas de nieve: "...Por desgracia el placer no duró mucho, porque ponemos piedras en las bolas de nieve, por lo que muchos niños resultaban heridos, entre ellos mi amigo Bourrienne, y el juego se prohibió…". Se cuenta que cuando se graduaron en 1787 a los 15 años Bourrienne recordó que Napoleón destacaba en matemáticas, mientras que él fue el primero en todo lo demás. De esta manera confirma su inclinación: "…A veces intercambiaba con él la solución de los problemas que nos daban a resolver y en el acto, con mucha facilidad llegaba a obtener los resultados, …". En cuanto a las capacidades científicas de los profesores, Bourrienne es incisivo: "…Si los monjes, a quienes se confió la educación de los jóvenes, hubieran sido profesores mejor preparados en matemáticas, se hubiera conseguido mejores rendimientos y resultados…".

Una primera valoración de las capacidades intelectuales de Bonaparte sería la del subinspector general de las Escuelas Reales Militares de Francia quien al salir de Brienne juzgó a Bonaparte apto para entrar en la Escuela Militar de París: "…Siempre se ha distinguido por su aplicación a las matemáticas. Conoce muy bien la historia y la geografía…será un excelente marinero, digno de entrar en la École de Paris…".(sic)

Algunos hechos a destacar en el periodo de 1784 a 1785 en la Escuela Militar de París, todos sus profesores afirmaban que el joven Napoleón Bonaparte tenía muchas y extraordinarias habilidades. Solo un profesor de alemán, Bauer, consideraba que se exageraba al hablar de sus cualidades: erróneamente lo juzgó. Este profesor, sobre el conocimiento de la lengua alemana, sobre todo, mostró un profundo desprecio por Napoleón. Una vez, cuando éste no estaba en su clase de alemán, Bauer preguntó a sus compañeros, la razón de su ausencia. Se le dijo que Napoleón estaba asistiendo al examen de artillería. Contestó el profesor: "…¿pero sabe algo…?". Por parte de un alumno: "…Cómo, señor, Bonaparte es el más dotado para las matemáticas, es el mejor matemático de la escuela…".