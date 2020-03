Mutación positiva

Me encanta y satisface comprobar la mutación, quiero pensar que positiva en este caso, producida en Pedro Sánchez y sus adláteres, en muchos medios de comunicación, en las tertulias y debates, por extensión en gran parte de la sociedad, ante la situación de crisis generada por el coronavirus. Y hablo de mutación, especialmente en lo político, porque no están tan lejos los tiempos en los que se pedían dimisiones inmediatas, se acusaba de arriesgar a la vida de los ciudadanos, se produjo un auténtico escándalo ante la obligada decisión del sacrificio de un perro, todo ello con motivo del traslado de un par de pacientes afectados por el ébola… Por entonces no había lugar al consenso, la solidaridad, la unidad de acción, el apoyo a las decisiones gubernamentales… Y digo que me gusta esta mutación que quisiera entender como sincera, puesto que los vociferantes de entonces son los decisores de hoy, en el verdadero deseo de que nunca más nos veamos en situación alguna como la relatada.

Dicho esto, pensemos en lo justo y necesario del momento. Actuemos sobre lo fundamental y no accedamos ante el disfrute de lo accesorio por agradable que nos resulte. Atendamos a las opiniones de los expertos y abandonemos el sectarismo, ya recordado, de otros momentos de crisis, máxime cuando sabemos que el camino trazado está condicionado por el alto impacto epidemiológico, sin embargo, contrapesado por una moderada repercusión clínica.

Se impone, pues, unidad de acción para el control de la diseminación del virus y liderazgo en la gestión del proceso que debe tener peso en lo sanitario, lo económico y lo social, en definitiva: la política. Sin embargo, el gran reto es nuestro, de los ciudadanos. La actitud cívica de ejercer nuestra libertad responsablemente, con sentido del deber y las obligaciones, sin desdeñar el orden moral para mantener la calma como contrapeso a la psicosis colectiva que acabaría produciendo más repercusiones negativas que la propia enfermedad.

Así, pues, que continúen la buena colaboración entre gobiernos, que los científicos puedan seguir buscando soluciones y los profesionales sanitarios sigan dando ejemplo de servicio, profesionalidad y vocación para ayudar a los pacientes, ¿disminuirán las agresiones a los que asumiendo la peligrosidad de su profesión luchan, incluso contra lo desconocido, para aliviar al doliente?

Por tanto, seamos los ciudadanos, con nuestra disciplina en el cumplimiento de las instrucciones, la vanguardia capaz de derrotar al virus con responsabilidad, unidad de acción y respondiendo positivamente a la llamada de colaboración del mutante Pedro Sánchez. Sería una gran lección.