Siempre me ha llamado la atención la falta de interés de los onubenses por el Museo de Huelva, es un ejemplo más de que no se valora lo que tenemos y la base de ello está, en parte, en el desconocimiento existente sobre el patrimonio histórico-artístico. Cuando se viaja a otras ciudades no se duda, en el recorrido turístico que se realiza por las mismas, en visitar alguno de sus museos con el consiguiente abono de la entrada, y en la capital onubense tenemos unas instalaciones museísticas, con unas interesantes salas de Arqueología y Bellas Artes, con obras y objetos únicos en cada una de ellas, y la entrada es gratuita. A pesar de ello, hay muchos onubenses que no han ido nunca al edificio de la Alameda Sundheim.

El Museo de Huelva cuenta con una noria romana vinculada a la explotación minera. Instalada en el vestíbulo, tiene 4,30 metros de diámetro y su valor radica en que se conserva el 95% de las piezas originales. Se halló en 1928 en la zona de Masa Planes de Riotinto. El Museo Británico de Londres, el Museo del Transporte de Glasgow y el Museo de Artes y Oficios de París sólo cuentan con algunos fragmentos de estas ruedas hidráulicas romanas.

También hay en las instalaciones museísticas onubenses una colección de ídolos prehistóricos, hallados la mayoría de ellos en 2006 en el yacimiento del Seminario, tres de ellos se prestaron temporalmente al Museo Arqueológico Nacional de Madrid para la exposición El poder del pasado. 150 años de arqueología en España. La muestra reunió una selección de las piezas más importantes de la arqueología en el país.

Entre los préstamos realizados por el Museo de Huelva se encuentra la figura egiptizante que representa a la diosa Anat, hallada en la Ría de Huelva en la década de los setenta del pasado siglo. Ésta formó parte de la exposición Cleopatra y la fascinación de Egipto, que se organizó en Madrid en las instalaciones de Arte Canal, una muestra que visité y me enorgullecí al ver allí la pieza que forma parte del patrimonio histórico onubense.

Los jarros tartésicos de la necrópolis de La Joya viajaron hasta Nueva York, concretamente al Museo Metropolitano para la exposición De Asiria a Iberia. Estos son sólo algunos de los préstamos realizados. Desde fuera de Huelva demandan piezas al Museo y aquí tenemos la oportunidad de poder disfrutarlas y de manera gratuita, no lo desaprovechemos.