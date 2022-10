Mujeres que tejen redes

Esta semana he tenido la suerte de presentar el primer Foro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Huelva Astarté. Un encuentro por y para las mujeres de Huelva, dedicado a poner en valor la creatividad, el talento y el empoderamiento femenino como motores para alcanzar el éxito y el liderazgo empresarial.

No he podido sentirme más orgullosa. Primero, porque las organizadoras, grandes mujeres de Huelva que se han hecho a sí mismas, confiaran en mí para conducir tan bonita gala y segundo, al ver la unidad tan grande que existe en mi provincia entre nosotras. La Diputación de Huelva, sea cuales sean los colores que tenga en este momento, está liderada por una mujer que piensa, cree, lucha y siente en femenino. Y lo mejor, es que apuesta por ello con hechos como este. Por primera vez Huelva tiene una red de mujeres emprendedoras con multitud de ideas de negocio, cada una con un sueño, una historia de vida y una filosofía diferentes, pero igual de importantes. A través de la Red de Mujeres Astarté, se ha creado un espacio para la sinergia, para la cooperación y colaboración entre iguales, donde ya no estamos solas y donde aprender de las otras se convierte en algo vital para llegar a lo más alto.

Gemma Fillol, fundadora de la comunidad de mujeres Extraordinaria fue la encargada de dar la ponencia inaugural bajo el título 'Sé ÉPICA, enciende tu marca personal y despierta la líder que hay en ti'. Con música de La Rosalía, no solo nos sacó a todas las asistentes a bailar en el saloncito del Foro Iberoamericano de buena mañana, sino que nos 'enamoró', mostrándonos las claves básicas para encontrar el verdadero éxito en cualquier negocio.

Aquello del principio de permeabilidad, el dejarnos contagiar de las ideas de las demás para seguir creciendo (al revés de lo que algunas tenían entendido); que ser, hacer y sentir lleva a las personas a convertirse en magnéticas; que cuanto más alineadas estemos con nosotras mismas, mayor será nuestro magnetismo; que sin movimiento no existe el aprendizaje, por eso tenemos que ser dinámicas y generar energía a nuestro alrededor, porque es lo más valioso que tenemos. Que el éxito no es el final, sino el principio, por eso, el éxito individual de cada una tenemos que definirlo ahora como si no hubiera un mañana. Y, para mí, lo más importante, en esta vida, para ser más felices y llegar a lo más alto, nunca podemos dejar de establecer puentes para relacionarnos. He ahí la importancia de comuniDAR, porque, sin duda, de una líder, nacen las demás.