Al comienzo de esta legislatura hice un artículo que publicó esta misma columna el día siete de julio de 2019 (perdonen la autocita) que se denominaba "Moret como metáfora" y donde se utilizaba esta gran zona verde de Huelva como hilo conductor de aquello que se podría esperar del nuevo mandato que iniciaba el equipo de gobierno y, por ende, la propia ciudadanía que lo había elegido. Pues bien, han pasado cuatro años y el parque bien sigue reflejando simbólicamente lo que es Huelva y su evolución.

Gracias a los fondos europeos, el parque Moret y su entorno ha recibido no pocas inversiones, algunas tan básicas como reforzar el cerramiento exterior, lo que es fundamental para ponerlo un poco más difícil a quien no respeta que lo público es de todos, para el disfrute de todos y no como la despensa o el desahogo de unos pocos que no lo respetan. Se hizo la pasarela de madera que lo conecta con La Hispanidad, algo distinto, que, como todo lo nuevo, también suscitó no poca crítica, lo que demuestra la dificultad que existe para hacer algo diferente y cambiar mentalidades. Se han restaurado y naturalizado los estanques, del mayor se ha retirado mucha basura y hasta un colchón, mejora de los itinerarios, restauración de las laderas afectadas por la erosión, nueva señalización, circuito para monopatines, máquinas de calestenia o la restauración de los parques infantiles. También se ha conseguido ganar el juicio sobre la casa Duclós, victoria más moral que efectiva, puesto que la casa se perdió para siempre. A pesar de todo, cuando se pasea por el parque se tiene la sensación de que está abandonado.

Lo que más echo de menos no es tanto lo que ve (aún faltan por construir equipamientos como el anfiteatro o la zona de acampada) sino lo que no se ve; sentir el parque como algo para el disfrute de todas las personas, dotarlo de más vida cultural y visita obligatoria para escolares y asociaciones, perder el miedo a llamar la atención al incívico y recuperar actividades como las barcas. La última iniciativa, la de la exposición de fotografía, apareció vandalizada a los pocos días y ahora se ha trasladado a la acera de enfrente, en la pared del colegio Hispanidad, quizás se pecó de iluso sin medidas de seguridad.

Educación, cultura, civismo, medioambiente, integración, barrios, defensa de lo público, alternativas y posibilidades. Otra vez los mismos temas para otra campaña electoral municipal.