Mirar más allá de nuestros ojos

El viernes pasado salí a cenar con una amiga a un bar de la capital. Entre vino y vino, vi de reojo a una chica que pedía limosna de manera tímida en la mesa de al lado. A pesar de que estaba concentrada en las palabras de mi acompañante, hubo algo que me hizo desviar la atención a la mujer que tenía al lado. Su mirada, su forma de hablar y su profunda tristeza hicieron que levantara la voz y la llamara. Fui yo la que le pedí que viniera para ofrecerle una triste moneda de un euro. Ella, atónita, me miró, aceptó el dinero y con una lágrima en la mejilla me dedicó un gesto de agradecimiento tan profundo que me sacudió. Se guardó la moneda y se marchó cabizbaja. Quizá a su casa, quizá a la esquina donde iba a pasar la noche. A saber cuál sería el destino de esa pobre chica en la que, seguro, pocos habían reparado ese día, a pesar de haberla visto deambulando por la calle.

Yo, con mis tacones, mi maquillaje de viernes noche y mis "problemas" me sentí ridícula al verla. Pero mucho peor al darme cuenta de que a lo largo del día nos cruzamos con cientos de personas como esa mujer. Gente que nos necesita, que vive en la calle, que está desesperada y que, lejos de ser ayudada, es completamente invisible a nuestros ojos.

Por eso, se me viene a la cabeza en estos días la gran labor de asociaciones como ACCEM, que hacen de la provincia de Huelva un lugar mejor gracias a iniciativas en pro de los más necesitados. Precisamente, esta asociación es una de las premiadas este 2022 con el galardón de Onubenses del Año de Huelva Información en la categoría de Solidaridad. Es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Defienden la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

Su misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Quieren contribuir a una sociedad diversa y cohesionada, desde un enfoque intercultural, mediante la acción integral, la igualdad de derechos efectiva, la participación y el empoderamiento de las personas.

Para el equipo de Accem en Huelva la persona es un valor en sí misma y, por tanto, la defensa de los derechos fundamentales y libertades de todos constituye el centro de todo lo demás. Es este el motor de su trabajo. Para ellos, el respeto, la comprensión hacia el otro, su reconocimiento y puesta en valor, deben presidir las relaciones entre la población, porque la dedicación e implicación de las personas promueve la transformación social. Ojalá la implicación de todos fuera, simplemente, reparar en quienes nos cruzamos cada mañana. Probablemente el mundo iría mucho mejor. Desde aquí mi enhorabuena al equipo de Accem en Huelva por su premio.