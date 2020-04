Mirando enfrente

Por si no tuviéramos bastante con lo que tenemos, los políticos (la mayoría) siguen empeñados en criticar al de enfrente cada vez que pueden y meter incluso una puyita para denunciar que los otros ponen obstáculos en lugar de arrimar el hombro y aportar soluciones. Si siempre hemos necesitado remar en el mismo sentido para lograr avances, ahora se hace imprescindible que vayan de la mano para ofrecer una solución a los ciudadanos. Es lo que nos preocupa, no es momento de medias tintas o lenguaje confuso con el que no se sabe muy bien qué es lo que se quiere decir ni quién tiene competencia para qué.